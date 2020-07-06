Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»

Новости Беларуси. Беларусь и Словакия готовы к более тесному сотрудничеству. Об этом глава государства заявил, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного посла Словакии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Словакия готовы к более тесному сотрудничеству. Об этом глава государства заявил, принимая во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного посла Словакии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую миссию в Минске. Четыре с половиной года работы в нашей стране он считает плодотворными.
Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины
Удалось наладить политический диалог. Заметно активизировались белорусско-словацкие межведомственные контакты. Что касается экономического сотрудничества, Президент отметил – у государств есть значительный потенциал для развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Согласитесь, основной показатель в 220 миллионов товарооборота между нашими странами – это совсем немного. Но если учесть, что вообще никакого не было товарооборота в свое время, и этот рост – он значительный.
Но мы можем больше. Мы готовы сотрудничать самым тесным образом с вашей прекрасной Словакией, мы готовы по многим направлениям учиться у вас (а у вас есть чему учиться, начиная от спорта и заканчивая вопросами промышленного развития). Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество.