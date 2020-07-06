6 июля. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. На 6 июля в Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов. У них ранее был диагностирован коронавирус.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, с положительным тестом на коронавирусную инфекцию зарегистрированы 63 804 человека.

Всего было сделано 1 074 240 тестов.

Умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.