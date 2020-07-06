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6 июля. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

06 июля 2020 12:16
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Новости Беларуси. На 6 июля в Беларуси выздоровели и выписаны 51 120 пациентов. У них ранее был диагностирован коронавирус.     

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, с положительным тестом на коронавирусную инфекцию зарегистрированы 63 804 человека.  

Всего было сделано 1 074 240 тестов.   

Умерли 429 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.   

Директор программы ВОЗ заявил, что мир может избежать второй волны коронавируса (читать далее).  

# Коронавирус # общество

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