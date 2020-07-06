Александр Лукашенко: «Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается»

Новости Беларуси. Признание заслуг защитников родины. Во Дворце Независимости 6 июля чествовали выпускников военных вузов и высший офицерский состав. Самым достойным Александр Лукашенко вручил генеральские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Сегодняшнее мероприятие для меня очень волнительное и торжественное, сегодня я получил высшее воинское звание генерал-майора. Как говорится, какой солдат не мечтает быть генералом. Моя мечта осуществилась. Все годы своей службы, конечно, я хотел быть генералом и своим трудом, трудом своих подчиненных сегодня получил это воинское звание из рук Президента Республики Беларусь.

Среди тех, кто сегодня во Дворце Независимости, и отличники учебы – военные с золотыми медалями и красными дипломами. Потому из рук Президента участники церемонии получили благодарности и подарки.

Сегодня в условиях непростой международной обстановки подготовке личного состава уделяется особое внимание. В целом, как подчеркнул глава государства, обеспечению собственной военной безопасности в стране тоже. В этом вопросе важнейшая роль отводится Вооруженным Силам. Немало важных задач стоит и перед сотрудниками МВД, МЧС, пограничниками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Риски и вызовы в военной сфере растут, доверие между странами подрывается. И на этом фоне экономические, демографические, а также экологические проблемы будут обостряться. Вы знаете, что Беларусь выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности. При этом наша страна вынуждена уделять пристальное внимание обеспечению собственной военной безопасности, и важнейшая роль в этом отводится Вооруженным Силам. Мы оснащаем войска новыми модернизированными танками, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационными станциями, постоянно обновляем парк авиационной техники. Теперь присутствующим здесь офицерам Вооруженных Сил предстоит активно включиться в работу по поддержанию постоянной боевой готовности частей и воинских соединений. Главная задача сотрудников органов внутренних дел – обеспечение общественного порядка в стране и безопасности наших граждан. Приоритетами здесь остаются противодействие наркомании, коррупции, усиление борьбы с кражами и преступлениями в сфере высоких технологий.

Службы, подразделения и органы управления Министерства по чрезвычайным ситуациям должны еще больше работать на предупреждение и ликвидацию инцидентов и аварий. Особое внимание следует обратить на безопасную эксплуатацию атомной станции. Выпускникам-пограничникам надлежит надежно обеспечить охрану государственной границы. Одна из основных задач спецслужб – выявление и нейтрализация элементов терроризма, экстремизма, национальной и религиозной розни, предотвращение попыток нанесения ущерба экономике. Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, убежден, патриот, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению стране и нашему народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность.