Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД: «Ситуация в Минске и в стране в целом – под контролем»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предупредил участников беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства. Силовки настроены решительно. Отступать никто не собирается. Об этом Президент заявил на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска – Михаила Гриба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что к выбору кандидатуры на пост главы ведомства подходил очень детально. Рассматривалось порядка 10 фамилий. Александр Лукашенко отметил, что Иван Кубраков прошел путь с самых низов, успев получить опыт на многих должностях. В том числе в качестве начальника ГУВД Минска. Своими знаниями он и поделится с Михаилом Грибом, который сменил его на этом посту.

Во время встречи глава государства не обошел вниманием и заслуги Юрия Караева, Валерия Вакульчика и Александра Барсукова, которые накануне были назначены помощниками Президента. Перед ними стоят, по сути, все те же задачи – сохранение порядка в стране. В целом, как и перед всем силовым блоком. Александр Лукашенко еще раз поблагодарил силовые структуры, что не позволили разорвать страну на части.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я попросил министра, чтобы он пригласил вас, мужественных, честных и порядочных людей, которые на сегодня отстояли суверенитет и независимость нашей страны. Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить за работу ряд руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа на других участках.

Что касается генерала Кубракова: прошел путь от милиционера-водителя одного из минских райотделов до начальника Главного управления внутренних дел Минского горисполкома. Непосредственно работал с людьми в должности обычного участкового милиционера, возглавлял Заславское РУВД и УВД Витебского облисполкома. Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий.

Юрий Хаджимуратович Караев – преданный, искренний служению государству и народу человек. Я всегда говорю, человек, родившийся на Северном Кавказе и иначе никогда не говоривший как «наша страна», «наша Беларусь», «мы ее никому не отдадим», – поверьте, это дорогого стоит. Он внес колоссальный вклад в реорганизацию усиления боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел.

Генерал Барсуков всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в Беларуси. В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств.

Ситуация в Минске и в стране в целом – под контролем. Но мы знаем, что в любой момент все может измениться. Об этом свидетельствует поступающие из-за границы все новые вводные.