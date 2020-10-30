Александр Лукашенко: «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, особенно вы, и я вам за это очень благодарен, долго терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.

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