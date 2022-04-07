Сегодня тут ищут замену упаковке из Украины. Как работает малоритский комбинат в условиях санкций?

Новости Беларуси. Механизмы поддержки производителей отечественной продукции обсуждали 7 апреля в Малоритском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заместитель главы Администрации Президента посетил консервноовощесушильный комбинат. Предприятие в данный момент рассматривает варианты замещения сырья, которые получали из Молдовы и Украины. Пюре-полуфабрикаты для детского питания комбинат планирует закупать в Азии. Будут расширять и географию поставок – предприятие прошло всю международную сертификацию качества. Подробности у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Малоритский район находится на юге-западе страны. Здесь проходит значительная часть границы с Украиной, есть свой международный пункт пропуска. Кому, как не им, знать настоящую цену добрососедских отношений.

Ситуацию с Украиной здесь восприняли по-особенному. Неудивительно, ведь многих связывают дружеские и родственные отношения. Но не только. На градообразующем для Малориты консервносушильном комбинате в украинских Сумах закупали гибкую упаковку для детского питания. Такая линия в свое время была первой в стране. В сутки получают 100 тысяч вкусных пакетиков. Сегодня на комбинате ищут альтернативу – отечественный или российский поставщик. На это у предприятия есть временной резерв, запаса упаковки хватит на 2-3 месяца. Впрочем, стеклянные баночки наполняются нон-стоп.

80 % производства приходится на овощные и фруктовые пюре для малышей. Сырьевая зона – фермеры и хозяйства Беларуси. По продукции можно изучать географию: дрогичинская малина, брестские яблоки, лунинецкая морковь, даже брокколи из Кобрина, а тыква своя, малоритская. На зарубежных рынках, в частности в Молдове, закупали экзотические компоненты – бананы, манго, персики, чернослив. Из-за нарушенных логистических цепочек и санкционного давления ведут переговоры со странами Азии. «Никто не ждет, что где-то санкции отменятся». Чиновник о работе белорусского предприятия – подробности здесь.

Людмила Возносименко, заместитель директора Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Молдавия думает, конечно, как эту логистику сделать. Потому что, сами понимаем, и им нужно жить. Мы плотно работаем с Китаем, уже первую партию отправили, сейчас работаем над другой заявкой. Конечно же, Российская Федерация – там в связи с санкциями некоторая продукция тоже ушла из сетей с рынка. Надеемся, что мы свою нишу где-то займем.