Россия и Украина завершили обмен телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели последний этап обмена погибшими военнослужащими, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская сторона передала Киеву еще 1245 тел солдат и офицеров ВСУ. Как сообщил помощник президента России Владимир Мединский, Москва выполнила данные обещания. В общей сложности с 11 июня украинской стороне было передано 6060 тел, российской – 78.

Также помощник президента сообщил, что стороны продолжают обмениваться пленными, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Договоренности об обмене павшими военнослужащими и пленными были достигнуты Москвой и Киевом на прямых переговорах в Стамбуле 2 июня. На первом этапе Россия передала Украине 1212 тел и получила 27 погибших. В рамках второго и третьего этапов Украине было передано по 1200 тел военнослужащих. В пресс-службе Минобороны добавили, что Москва на данном этапе готова передать еще 2239 тел павших солдат.