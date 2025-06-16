Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания

Нововведения в объектах торговли. На кассах самообслуживания покупателям теперь необходимо сканировать сразу два кода на одном товаре: штрих-код и QR. С одной стороны, это неудобно для покупателей, ну, или скорее непривычно, а с другой – новый механизм поможет обеспечить легальный оборот продукции и не допустить на прилавки (а значит, и в корзины покупателей) контрафакт или некачественный товар. Как работает новая система маркировки? Разбирался Глеб Прокофьев.

Не только штрих-код, но и еще QR необходимо теперь сканировать, чтобы отправить товар в пакет с покупками. Считывать так называемый Data Matrix необходимо только на продукции, которая включена в перечень, определенный правительством. Это напитки, чай, кофе, растительное масло, товары легпрома. Некоторые покупатели новшества уже опробовали и оценили.

– Сейчас нужно QR-код еще сканировать, кроме штрих-кода.

– Хорошо. Никаких проблем.

– То есть у вас это никаких трудности не вызывает?

– Вообще нет.

– Очень плохо отношусь.

– Почему?

– Потому что раньше берешь блок минералки, пробил, нажал – шесть штук. И все. А сейчас надо каждую бутылку пробивать.

– Все хорошо.

– Не вызывает никаких трудностей?

– Нет.

На сырках было сложно отсканировать, потому что они здесь плохо читаемые.

С помощью нового механизма Евразийский экономический союз продолжает бороться с нелегальной и серой торговлей. QR-коды появляются не только на товарах в Беларуси, но и других странах ЕАЭС. С 1 июля для целого ряда продукции использование QR-кода будет обязательным. В некоторых случаях при покупке сканировать штрих-код не нужно. Это зависит от модели кассового оборудования. Читайте здесь. Наклейки c QR-кодом – часть системы маркировки. Благодаря этому механизму можно полностью отследить путь продукции – от производителя до покупателя.