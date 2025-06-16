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Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания

16 июня 2025 17:25
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Нововведения в объектах торговли. На кассах самообслуживания покупателям теперь необходимо сканировать сразу два кода на одном товаре: штрих-код и QR. С одной стороны, это неудобно для покупателей, ну, или скорее непривычно, а с другой – новый механизм поможет обеспечить легальный оборот продукции и не допустить на прилавки (а значит, и в корзины покупателей) контрафакт или некачественный товар.

Как работает новая система маркировки? Разбирался Глеб Прокофьев.

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-2

Не только штрих-код, но и еще QR необходимо теперь сканировать, чтобы отправить товар в пакет с покупками. Считывать так называемый Data Matrix необходимо только на продукции, которая включена в перечень, определенный правительством. Это напитки, чай, кофе, растительное масло, товары легпрома. Некоторые покупатели новшества уже опробовали и оценили. 

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-4

Сейчас нужно QR-код еще сканировать, кроме штрих-кода.
– Хорошо. Никаких проблем.
– То есть у вас это никаких трудности не вызывает?
– Вообще нет.

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-6

Очень плохо отношусь. 
– Почему? 
– Потому что раньше берешь блок минералки, пробил, нажал – шесть штук. И все. А сейчас надо каждую бутылку пробивать.

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-8

Все хорошо.
Не вызывает никаких трудностей?
– Нет.

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-10

На сырках было сложно отсканировать, потому что они здесь плохо читаемые. 

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-12

С помощью нового механизма Евразийский экономический союз продолжает бороться с нелегальной и серой торговлей. QR-коды появляются не только на товарах в Беларуси, но и других странах ЕАЭС. С 1 июля для целого ряда продукции использование QR-кода будет обязательным. В некоторых случаях при покупке сканировать штрих-код не нужно. Это зависит от модели кассового оборудования. Читайте здесь.

Наклейки c QR-кодом – часть системы маркировки. Благодаря этому механизму можно полностью отследить путь продукции – от производителя до покупателя. 

Теперь надо сканировать ещё и QR-код – рассказываем про нововведения на кассах самообслуживания-14

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Проверить качество товара может любой покупатель. Необходимо с помощью мобильного приложения «Электронный знак» просканировать QR-код. На экране телефона появится вся подноготная товара: информация о производителе, составе и сроке годности.

Далее смотрите в видео. 

# Глеб Прокофьев # Торговля в Беларуси

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