«Двойные стандарты. Что в других странах хорошо, то для Беларуси плохо?» Мнение жены офицера в рубрике «Негладко»

Новости Беларуси. Юлия Артюх готова вновь пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества. Женский взгляд на ситуацию в рубрике «Негладко» на СТВ.

Юлия Артюх:

26 лет – это чуть больше, чем четверть века. 26 лет – это большая часть моей жизни. 26 лет я/мы знаем нашего Президента. 26 лет он/мы вместе создавали нашу страну и хотим, чтобы она развивалась и дальше. Руководить страной – это ведь не котлеты жарить, это огромный труд. А Лукашенко руководит ею в прямом смысле, а не номинально, как в странах Европы. Не один раз наша страна, как и многие другие страны в мире, переживала сложные времена. Но, несмотря ни на что, ежегодно вводились в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, строились детские сады, школы, поликлиники, бассейны. Выплачивались пособия и пенсии, работали заводы и предприятия. Мы всегда достойно выходили из сложных ситуаций.

Юлия Артюх:

9 августа, еще до оглашения результатов выборов, на улицы вышли проплаченные бандиты, которым необходимо было вызвать шум вокруг нашей страны. Задумайтесь, почему не дождались результатов? Потому что на оппозиционной платформе «Голос» было очевидно показано: Лукашенко бесспорно и с огромным отрывом лидирует. Надо было предпринимать меры. Радикальные. Иначе плакала бы вилла Тихановских в Литве и апартаменты в Польше, со счетом в банке. Применив психологические приемы, надавили на то, на что люди реагируют наиболее эмоционально – зрелищные уличные игрища с коктейлями Молотова, взрывчатками и петардами. В общем, чтобы было красочно и ярко, все должно гореть, женщины орать и вместе с мужчины кидаться на ОМОН. Тысячи красочных картинок с нарисованными синяками разлетелись по сети Интернет. Зомбированные протестуны с позеленевшими от обещанных гонораров глазами, готовые не то что Родину продать, но и мать родную, побежали в фейковые фонды за своими большими деньгами. Однако разочарование в виде двух пакетов еды вместо реальной заработной платы прилетело в змагарские плечи весьма изящно. Начинаю задумываться о том, что муж Тихановской послужил для нее также всего-навсего разменной монетой во всей этой бело-красно-белой истории.

Юлия Артюх:

Позиционируя себя мирными протестующими, не раз доказали обратное. Алексей Голиков, ютубер из Бреста, ощутил «мирные» протесты в полной мере на себе, выходя в невероятную толпу, вооружившись телефоном с камерой. Да его чуть не в клочья разрывали змагары, кидаясь как разъяренные гиены на добычу, били его, разбивали телефон. Пытались заработать себе хоть пару суток, чтобы потом попросить убежища в странах Европейского союза. Не осознавая того, что в чужой стране они нужны всего лишь как невероятно дешевая рабочая сила. Юлия Артюх:

Аккумуляторный завод, атомная электростанция – какое негодование вызывает развитие нашей страны в этих отраслях. Можно подумать, что Беларусь единственная страна, в которой организованы такие производства. Нет, нет и нет. В Польше, к примеру, аккумуляторных заводов более десятка. Так может, это не про заботу, а про конкуренцию в европейском регионе? Двойные стандарты. Что в других странах хорошо, то для Беларуси плохо? Отмечу, что одним из важных условий для вступления в Европейский союз для Литвы было закрытие Игналинской АЭС. Теперь Литва покупает недешевую электроэнергию – вуаля – у тех стран Евросоюза, кто им рулит. Вот такая рыночная экономика. Просто запретить что-то производить в стране, чтобы продавать свое.