Александр Лукашенко об отчисленных студентах: мы сформируем комиссии по вузам. Они соберутся и рассмотрят все заявления

Новости Беларуси. О геополитике, внутренней ситуации и личном рассказал Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. Александр Лукашенко: «Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни» Быстрее всего волна протестного движения захлестывает, конечно, молодых людей, студентов. В последнее время они активно участвуют в протестных акциях, иногда забывая о том, что вуз – это прежде всего место для учебы, а не для конфликтов.

Президент настаивает: наша молодежь очень талантливая и способная, но в силу отсутствия жизненного опыта поддается влиянию, не всегда осознавая последствия. Тем не менее эти юноши и девушки – будущее нашей страны, поэтому архиважно вести с ними диалог, откровенно говорить, а не задвигать проблемы в дальний ящик. Александр Лукашенко: сейчас, если что-то случится, мы можем потерять независимость. Нас снова могут разделить на клочки

Президент Беларуси заверил, что всех слышит. В связи с этим Александр Лукашенко поручил разработать соответствующий механизм взаимодействия со студентами, которые были отчислены в последнее время из вузов, но хотят вернуться и заниматься учебой. Такие обращения и от самих ребят, но больше от родителей поступают в адрес главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди. Думаю: потеряем же их. Ну, потеряем. Кому они нужны? Слушай, ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают. Но они там не нужны. Но из этих же ребят могут вырасти – одумаются – и нормальные люди. Вот мы сформируем сейчас комиссии по вузам. Это будут и представители вузов – молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления, плюс уполномоченные и ответственные у меня есть по вузам. Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут: «Осознал, виноват». Ну, будет – не будет, образование получит, образумится (если образумится). Наверное, кому-то поверишь, а он снова начнет заниматься не тем.

Поэтому возможны разные методы. Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Поймите: вопрос в будущем страны. Как только мы начинаем показывать слабость (власть), как только мы начинаем потакать, как в народе говорят, и потворствовать вот этим людям, которые нарушают закон, это немедленно приведет к известным последствиям.