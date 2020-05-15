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Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине

15 мая 2020 17:34
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Новости Беларуси. Новая школа искусств открылась в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого дети с преподавателями ютились в скромном здании в историческом центре города, которое не могло вместить всех желающих.

Теперь в распоряжении 350 учащихся – комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой.

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-1

Четыре отделения школы искусств теперь под одной крышей, а не разбросаны по всему городу. В распоряжении одаренных детей, многие из которых дипломанты творческих конкурсов, просторные хореографические залы, классы для индивидуальных занятий вокалом и музыкой, художественные мастерские.

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-4

Николай Войцеховский, директор Столинской детской школы искусств:
Раньше была у нас просто музыкальная школа, а когда стала называться «Школа искусств», открылись новые отделения – хореография, художники добавились, поэтому тесновато стало, назрела такая необходимость.

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-7

Татьяна Старостина, заведующая хореографическим отделением Столинской детской школы искусств:
Преимущества очень большие. Во-первых, у нас педагоги по классу «пианино», которые аккомпанируют, у нас более налаженный процесс. Можно уже делать классические уроки, народные раздельно. Вокалом могут заниматься – допобразованием. Инструмент любой по выбору, так как все на месте, в одном помещении.

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-10

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-12

Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине-14

Двухэтажное здание бывшей райплемстанции пустовало больше 10 лет. Местные власти решили провести капитальный ремонт. Меньше чем за полгода заменили окна, кровлю, подготовили учебные пространства.

Стоимость проекта – 890 тысяч рублей. Средства выделили из областного и районного бюджетов. Также значительную спонсорскую помощь оказал Национальный банк Беларуси.

# Школы в Беларуси # общество # Николай Войцеховский # Татьяна Старостина # Фотофакт

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