Комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой. Новая школа искусств открылась в Столине

Новости Беларуси. Новая школа искусств открылась в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого дети с преподавателями ютились в скромном здании в историческом центре города, которое не могло вместить всех желающих. Теперь в распоряжении 350 учащихся – комфортные условия для занятий живописью, хореографией и музыкой.

Четыре отделения школы искусств теперь под одной крышей, а не разбросаны по всему городу. В распоряжении одаренных детей, многие из которых дипломанты творческих конкурсов, просторные хореографические залы, классы для индивидуальных занятий вокалом и музыкой, художественные мастерские.

Николай Войцеховский, директор Столинской детской школы искусств:

Раньше была у нас просто музыкальная школа, а когда стала называться «Школа искусств», открылись новые отделения – хореография, художники добавились, поэтому тесновато стало, назрела такая необходимость.

Татьяна Старостина, заведующая хореографическим отделением Столинской детской школы искусств:

Преимущества очень большие. Во-первых, у нас педагоги по классу «пианино», которые аккомпанируют, у нас более налаженный процесс. Можно уже делать классические уроки, народные раздельно. Вокалом могут заниматься – допобразованием. Инструмент любой по выбору, так как все на месте, в одном помещении.