Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Возвращаясь к тем словам о контроле за жизнью каждого человека – ведь мы в таких условиях работаем достаточно давно, уже больше 10 лет. Мои коллеги поддержат мои слова, подтвердят мои слова. Потому что у нас ежемесячно проводятся на уровне каждой центральной районной больницы, каждой поликлиники анализ смертности нашего населения.
Что такое прон-позиция, которую так не любят пациенты? Рассказывает Минздрав
И мы стараемся вырабатывать меры по профилактике смертности от онкологии, от болезней сердечно-сосудистой системы, от осложнений эндокринных заболеваний, инсультов и других заболеваний.
Для нас это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы. Потому что никуда не делась у этих пациентов ни сердечно-сосудистая патология, ни патология нервной системы – никакая другая патология никуда не ушла. И наша сегодня задача – научиться помогать пациентам не только с коронавирусом.