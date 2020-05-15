Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Возвращаясь к тем словам о контроле за жизнью каждого человека – ведь мы в таких условиях работаем достаточно давно, уже больше 10 лет. Мои коллеги поддержат мои слова, подтвердят мои слова. Потому что у нас ежемесячно проводятся на уровне каждой центральной районной больницы, каждой поликлиники анализ смертности нашего населения.

Что такое прон-позиция, которую так не любят пациенты? Рассказывает Минздрав

И мы стараемся вырабатывать меры по профилактике смертности от онкологии, от болезней сердечно-сосудистой системы, от осложнений эндокринных заболеваний, инсультов и других заболеваний.