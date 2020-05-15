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Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы

15 мая 2020 18:26
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы-1

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Возвращаясь к тем словам о контроле за жизнью каждого человека – ведь мы в таких условиях работаем достаточно давно, уже больше 10 лет. Мои коллеги поддержат мои слова, подтвердят мои слова. Потому что у нас ежемесячно проводятся на уровне каждой центральной районной больницы, каждой поликлиники анализ смертности нашего населения.

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И мы стараемся вырабатывать меры по профилактике смертности от онкологии, от болезней сердечно-сосудистой системы, от осложнений эндокринных заболеваний, инсультов и других заболеваний.

Минздрав о коронавирусе: это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы-4

Для нас это просто новое заболевание, которое сегодня вносит коррективы в анализ и перестроение нашей работы. Потому что никуда не делась у этих пациентов ни сердечно-сосудистая патология, ни патология нервной системы – никакая другая патология никуда не ушла. И наша сегодня задача – научиться помогать пациентам не только с коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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