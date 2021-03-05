Новый глава Банка развития: задачи поставлены перед правительством – это экспорт, инвестиции, повышение эффективности госсектора

Новости Беларуси. Нового руководителя Банка развития 5 марта представили коллективу. Главой структуры стал Александр Егоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нового руководителя Банка развития 5 марта представили коллективу. Главой структуры стал Александр Егоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодой, но уже опытный менеджер приступит к своим обязанностям 9 марта. Ранее он занимал должность зампредседателя Беларусбанка.
Как отметил премьер-министр Роман Головченко, перед Банком развития сегодня стоят амбициозные задачи, которые требуют пересмотра подходов и новаторских решений.
Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси:
Задачи поставлены перед правительством – это экспорт, инвестиции, повышение эффективности государственного сектора. Соответственно, Банк развития как институт развития, как инструмент правительства должен будет решать и помогать правительству в решении этих задач (экспорт, инвестиции, повышение эффективности госсектора). Будет какой-то эволюционно-трансформационный период в отношении банка, в ходе которого он предложит все инструменты, которые будут направлены на решение этих задач.
Банк развития с 2020 года вошел в лидеры по долгосрочному кредитованию юрлиц в национальной валюте.