Новый глава Банка развития: задачи поставлены перед правительством – это экспорт, инвестиции, повышение эффективности госсектора

Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси:

Задачи поставлены перед правительством – это экспорт, инвестиции, повышение эффективности государственного сектора. Соответственно, Банк развития как институт развития, как инструмент правительства должен будет решать и помогать правительству в решении этих задач (экспорт, инвестиции, повышение эффективности госсектора). Будет какой-то эволюционно-трансформационный период в отношении банка, в ходе которого он предложит все инструменты, которые будут направлены на решение этих задач.