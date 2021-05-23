Психолог рассказал, как отличить профессионального бизнес-тренера от мошенника

Новости Беларуси. Коучи, тренеры роста в бизнесе и личной жизни учат жить и работать онлайн и при личной встрече. Эти люди обещают, что чудо непременно случится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, многие из них, по оценке экспертов, больше напоминают тоталитарные секты – технологии обработки клиентов зачастую схожи. С каждым днем таких тренингов становится все больше. Среди коучей есть и профессионалы, но их единицы. И важно помнить, что никакой тренинг не может дать гарантий, что жизнь станет лучше. Специалист, как правило, дает много информации и инструментов, а делать все придется самостоятельно.

Ценник на рынке коучей варьируется от 50 до нескольких тысяч долларов, да и гарантий тоже нет: не смог – сам виноват, деньги уже никто не вернет. Доказать обман сложно, особенно когда учат искать любовь. А еще есть версия: если вещь столько стоит, она не может быть плохой.

Сергей Шлапак, психолог, преподаватель по психологии, кинезиолог:

Поскольку название «бизнес-коуч» модное, стильное, молодежное, каждый хочет называться этим наименованием. Как их отделить? Очень просто. Спросить, с кем работали, какие результаты, взять обратную связь от тех людей (если они, конечно, дадут). И все.

Если человек рассказывает про «фонтаны», про то, что вы сделаете 1 000 % прибыли и так далее, скорее всего, вас вводят в заблуждение. Очень легко определять по процессу. Если у вас есть протокол, по которому вы работаете, вы видите этапы, по которым идете, видите, что у вас есть результаты, приближаетесь к цели, которая была поставлена при предварительном обсуждении – значит, специалист нормальный. Если у вас каждый раз какие-то беседы, а вы стоите на месте либо результаты минимальны, которые вы можете получить, просто хорошо делая свою работу, то смысла нет.