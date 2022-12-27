Экспорт туруслуг за 10 месяцев 2022 года составил 155 млн долларов

Новости Беларуси. Динамично и превосходя допандемийные рекорды – экспорт туристических услуг за 10 месяцев 2022 года составил 155 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Динамично и превосходя допандемийные рекорды – экспорт туристических услуг за 10 месяцев 2022 года составил 155 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возросла посещаемость исторических объектов Беларуси. Основными зарубежными гостями являются путешественники из России, Турции, Латвии и Китая. Способствует этому и безвизовый режим, который установлен с рядом стран.
Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Внутри страны за 9 месяцев путешествовали 1 миллион 172 тысячи туристов. Это на 200 тысяч туристов больше, чем, по официальной статистике, в прошлом году. В рамках безвизового режима, который тоже эффективно работает, Литва, Латвия, Польша – представители этих стран также составили львиную долю. И количество туристов, допустим, из Латвии выросло в 7 раз по сравнению с 2021 годом. Количество туристов из Литвы выросло в 4 раза. Поэтому мы видим, что более эффективно стал работать этот механизм безвизовый.
Что касается зарубежных туристических направлений, в следующем году будет возможность открыть для себя во многом экзотические для нас страны.
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