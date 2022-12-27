Экспорт туруслуг за 10 месяцев 2022 года составил 155 млн долларов

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Внутри страны за 9 месяцев путешествовали 1 миллион 172 тысячи туристов. Это на 200 тысяч туристов больше, чем, по официальной статистике, в прошлом году. В рамках безвизового режима, который тоже эффективно работает, Литва, Латвия, Польша – представители этих стран также составили львиную долю. И количество туристов, допустим, из Латвии выросло в 7 раз по сравнению с 2021 годом. Количество туристов из Литвы выросло в 4 раза. Поэтому мы видим, что более эффективно стал работать этот механизм безвизовый.