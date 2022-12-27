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ГПК: ситуация с очередями на границе с Евросоюзом остаётся напряжённой

27 декабря 2022 11:44
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Ситуация с очередями на границе с Евросоюзом остается напряженной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: ситуация с очередями на границе с Евросоюзом остаётся напряжённой-1

Госпогранкомитет сообщил последние данные: самым загруженным остается маршрут через «Бобровники» (с белорусской стороны – «Берестовица»). Это самое проблемное польское направление, где за сутки контрольные службы пропустили на свою территорию только 43 % грузовых машин. Страны ЕС продолжают игнорировать нормы оформления транспорта: касается это не только Польши, но и Литвы, и Латвии.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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