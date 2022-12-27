Декретом Высшего госсовета утверждён бюджет Союзного государства на 2023 год

Новости Беларуси. 27 декабря известно, что Декретом Высшего госсовета утвержден бюджет Союзного государства. Подпись под документом поставили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приоритетом остается финансирование Союзных программ. В 2023-м главными будут восемь проектов. Они направлены на решение важнейших задач в космической сфере. Речь о создании уникальных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Значимым направлением сотрудничества остается сфера электроники и микроэлектроники.