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Декретом Высшего госсовета утверждён бюджет Союзного государства на 2023 год

27 декабря 2022 13:16
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Новости Беларуси. 27 декабря известно, что Декретом Высшего госсовета утвержден бюджет Союзного государства. Подпись под документом поставили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декретом Высшего госсовета утверждён бюджет Союзного государства на 2023 год-1

Приоритетом остается финансирование Союзных программ. В 2023-м главными будут восемь проектов. Они направлены на решение важнейших задач в космической сфере. Речь о создании уникальных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Значимым направлением сотрудничества остается сфера электроники и микроэлектроники.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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