Александр Лукашенко: дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кстати, меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы – не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев, вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.

Слава богу, хоть вы и все мы в Беларуси – в национальном вопросе у нас порядок. У нас нет озлобленности поляков на русских, русских на литовцев, литовцев на поляков. Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем, прежде чем поставим крест на нашей многонациональной стране.

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