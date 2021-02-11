«Понимают, кто в доме хозяин». Что пишут Александру Лукашенко из ЕС по поводу коронавируса?

Международный порядок скатывается в сторону хаоса. И фоном, бесспорно, стала пандемия COVID-19 – серьезное испытание для всей планеты. Число зараженных в мире – больше 106 миллионов человек. Созданием вакцины плотно занялись многие государства – еще одна гонка стран-производителей. Что до нас, мы выработали свою тактику, точечную. И пусть ее очень долго осуждали, кто-то не соглашался и ставил под сомнение, но после того, как коронавирус «дал мировой экономике под дых», многие поняли: закрываться полностью – большая ошибка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы живем в эпоху так называемой постправды. Безусловный лидер по псевдофактам – конечно же, коронавирус. О десятках тысяч погибших в Беларуси от COVID-19 анонимные интернет-каналы писали уже в период первой волны. За этот короткий пандемийный промежуток наступило прозрение. И кто оказался прав? Единственное, небольшое по мировым меркам белорусское государство, которое в одиночку выстроило свою систему борьбы с пандемией, оказалось в центре внимания. Тогда о нас вытирали ноги, тогда нас пинали ногами. Это и сейчас происходит, но все пошли этим путем. Министр иностранных дел передал мне письмо от некоторых западных деятелей ВОЗ. Что удивило – Президенту Республики Беларусь, его превосходительству А. Г. Лукашенко. Слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом, приветствуют других президентов. Я читаю и думаю: а где же правда? Хотя бы написали «экс-Президенту», «бывшему» или вообще белорусскому народу адресовали. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин.