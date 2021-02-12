Татьяна Лугина: «Приходится руководить 34 тысячами человек. И не просто руководить, ставить задачи, а понимать их проблемы»

Как построить карьеру и быть железной леди на работе, при этом оставаться чуткой и любящей женой и матерью? В этом выпуске проекта «Белорусская Super женщина» – история руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Когда я шила первое свое зимнее пальто – они были такие тяжелые и драпы раньше – такое тяжелое все это было. И руки до крови – приходилось иголкой все это сметывать.

Сегодня я работаю председателем концерна легкой промышленности нашей страны. Приходится руководить 34 тысячами человек. И не просто руководить, ставить задачи, а понимать их проблемы, решать их вопросы. Я знаю дворника и всех уборщиц, которые у меня в концерне, и на предыдущей работе. Может быть, это и неправильно, но мне кажется, что это женский тип такого управления, когда нам любопытно все и мы хотим знать все. Из 24 часов большую часть времени все равно я думаю про работу, про отрасль: что мы можем поменять, какие вопросы надо решать. Но, безусловно, мы девочки и женщины.