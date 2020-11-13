Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами

Новости Беларуси. На передовой борьбы с коронавирусом не только врачи. На помощь приходят студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся старших курсов медуниверситета погружаются в профессию.

Плечом к плечу со своими опытными коллегами студенты работают с коронавирусными пациентами. В больницах они, в основном, в качестве младшего медицинского персонала. И эта помощь сейчас очень важна.

Виктория Федорова, студентка 5 курса Белорусского государственного медицинского университета:

Было страшно: родителям было страшно, мне было страшно. Но когда ты приезжаешь на работу, видишь своих напарниц в этих костюмах, которые уже работают, ты понимаешь, что все работают и ты тоже должна работать, потому что не хватает людей. Поддерживали друг друга, заменяли, выходили во внеурочное время.

Пандемия закалила их профессионально. Сегодня лучшие студенты Белорусского государственного медуниверситета были отмечены наградами. Эти несколько минут, проведенные в торжественной обстановке, стали для них возможностью немного передохнуть в постоянном сопротивлении COVID-19.