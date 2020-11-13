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Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами

13 ноября 2020 15:42
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Новости Беларуси. На передовой борьбы с коронавирусом не только врачи. На помощь приходят студенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся старших курсов медуниверситета погружаются в профессию.

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-1

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-3

Плечом к плечу со своими опытными коллегами студенты работают с коронавирусными пациентами. В больницах они, в основном, в качестве младшего медицинского персонала. И эта помощь сейчас очень важна.

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-6

Виктория Федорова, студентка 5 курса Белорусского государственного медицинского университета:
Было страшно: родителям было страшно, мне было страшно. Но когда ты приезжаешь на работу, видишь своих напарниц в этих костюмах, которые уже работают, ты понимаешь, что все работают и ты тоже должна работать, потому что не хватает людей. Поддерживали друг друга, заменяли, выходили во внеурочное время.

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-9

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-11

Пандемия закалила их профессионально. Сегодня лучшие студенты Белорусского государственного медуниверситета были отмечены наградами. Эти несколько минут, проведенные в торжественной обстановке, стали для них возможностью немного передохнуть в постоянном сопротивлении COVID-19.

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-14

Они уже помогают лечить больных с коронавирусом. Лучших студентов медуниверситета отметили наградами-16

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
У нас сегодня работает более 700 студентов, будущих врачей, которые трудоустроены в лечебные учреждения Минска. Кроме лечебных учреждений, это амбулаторное поликлиническое звено, стационары, больницы, ну и, конечно, наши центры гигиены и эпидемиологии.

# Студенты # общество # Виктория Федорова # Сергей Рубникович # Фотофакт

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