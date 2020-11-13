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Статистика по коронавирусу в Беларуси на 13 ноября: выявлено 1167 новых случаев

13 ноября 2020 15:50
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Новости Беларуси. По информации Минздрава в Беларуси на 13 ноября выздоровели 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Кривая заболеваемости по-прежнему идет вверх.

За прошедшие сутки в стране выявлено 1 167 новых случаев заражения. Всего же с положительным тестом зарегистрировано 111 622 человека.

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Ежедневно медики проводят до 25 тысяч тестирований. Сделано уже более 2 миллионов 800 тысяч исследований.

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 13 ноября: выявлено 1167 новых случаев-1

К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 033 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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