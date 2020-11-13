Статистика по коронавирусу в Беларуси на 13 ноября: выявлено 1167 новых случаев

Новости Беларуси. По информации Минздрава в Беларуси на 13 ноября выздоровели 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Кривая заболеваемости по-прежнему идет вверх.

За прошедшие сутки в стране выявлено 1 167 новых случаев заражения. Всего же с положительным тестом зарегистрировано 111 622 человека.

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