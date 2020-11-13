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Станислав Титович: те, кто выбрал медицину, не должны руководствоваться выбором, кому оказывать помощь

13 ноября 2020 15:00
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Новости Беларуси. Пациент, которому необходима помощь, – это главное в медицине. Такое мнение высказал главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович.

Станислав Титович: те, кто выбрал медицину, не должны руководствоваться выбором, кому оказывать помощь-1

Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
Медицина – это даже не профессия, призвание. И те, кто выбрал ее, не должны руководствоваться выбором, кому оказывать помощь, независимо от возраста, социального положения, пола, цвета кожи, религиозных, идеологических либо каких-то других предпочтений. Главное – это пациент, которому необходима помощь в настоящее время.

# Медицина # общество # Станислав Титович # Фотофакт

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