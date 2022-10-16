Когда мама пила, готовила для сестры и брата, а потом делала уроки. Истории детей-сирот

Новости Беларуси. В Беларуси большинство детей, попавших в приемные семьи или к опекунам, имеют родителей. От этого еще больнее. Да, государство пытается обеспечить максимально комфортную и полноценную жизнь таким детям, но родителей не заменит никто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как вернуть потерянное детство? Юлия Мычка собрала истории тех, кто верит, что чужих детей не бывает. Еще месяц назад в мире трехлетнего Вани звучала только тишина. В Доме ребенка ему впервые одели слуховой аппарат. Ведь у мамы, которая сейчас исправляется, чтобы вернуть сына домой, так и не нашлось для этого времени.

Татьяна Моховикова, врач-педиатр Могилевского специализированного дома ребенка:

Практически не занималась его слухом, хотя это уже не первый ребенок в их семье, который не слышит. У нее было направление на бесплатное приобретение слухового аппарата, но она, к сожалению, не доехала до областной больницы, чтобы получить бесплатный аппарат, чтобы заниматься ребенком, чтобы ребенок начинал познавать мир и слышать.

Сейчас Ваня в статусе социального сироты. Государственные службы изъяли его из семьи, так как рядом с родителями жить малышу стало опасно. Всего в Доме ребенка 46 детей, в возрасте от рождения до 3 лет, которые столкнулись с подобными проблемами. На время, пока мама и папа пытаются наладить свою жизнь, опеку над ними берет государство. В Доме ребенка условия максимально домашние. Часто именно здесь дети впервые видят от взрослых искреннюю заботу. И она многогранная: от медицинской помощи до теплых объятий.

Виктория Романенко, юрисконсульт Могилевского специализированного дома ребенка:

Кто-то приходит и не умеет разговаривать, например, либо только звуки появляются. Логопеды большую проводят работу. Мы, конечно, видим, как они меняются.

Алеся Целуйко, психолог Могилевского специализированного дома ребенка:

Многие дети, которых забирают из семей, у них кусковое питание. Родители им дали хлебушка кусочек, колбаски, и ребенок не привык брать ложку, он не знает, как эту кашу есть. И он это показывает. Например, игрушки стоят, и он отодвигает ложку, тарелку. Это не надо. На то, чтобы родители опомнились, государство дает полгода. За это время взрослые должны покончить с вредными привычками (чаще всего это алкогольная зависимость), найти работу, погасить задолженность за коммунальные услуги, наладить быт. В общем, доказать, что готовы начать новую жизнь, но справляются не все.

Татьяна Моховикова:

Допустим, ребенка возвращают матери, и у нас довольно часто бывает, что ребенок возвращается обратно, несмотря на то, что делались все усилия, чтобы ребенка восстановить, чтобы он потом вернулся в семью, но они не ценят это. Поэтому вторично я бы сразу лишала таких родителей родительских прав и не давала бы больше им шанса. Получается, что государство дает шанс родителям, чтобы они не лишились ребенка. А детям зачем это нужно? За последние пять лет в Дом ребенка поступило около пяти сотен детей. 400 из них были устроены в семьи. Кто-то вернулся к биологическим родителям, 100 малышей усыновили, остальные живут в домах семейного типа или воспитываются в замещающих семьях. В истории Дома ребенка были даже случаи, когда детей отсюда навсегда забирали сами сотрудники.

Юлия Мычка, корреспондент:

Во время съемок этого сюжета в Могилевском доме ребенка произошло важное событие. Буквально полчаса назад трехлетнюю Катю отсюда забрали домой новые родители, и мы очень верим, что у малышки начнется новая и счастливая жизнь. Если малыши часто не осознают, почему оказались в Доме ребенка, то для детей более старшего возраста изъятие из семьи – настоящая трагедия. Катя со своими младшими братом и сестрой попадают в социально-педагогический центр уже второй раз. До комиссии, которая будет принимать решение о возврате детей в семью, осталось всего 12 дней.

Она уже исправилась. Я надеюсь, что мы скоро поедем домой к маме.

Алексей Филипенко, директор социально-педагогического центра Октябрьского района Могилева:

Там ситуация сложная, потому что в последнее время мама запила, и сейчас самое важное – это ей пролечиться и закодироваться. Если этот процесс у нас удачно пройдет, то тогда можно будет поставить вопрос о возврате. Я бы этого очень хотел, потому что дети прежде всего должны расти в своей биологической семье. Мы все к этому стремимся. Кате пришлось быстро повзрослеть. Когда мама уходила в запои, все домашние заботы (от ухода за трехлетней сестрой и братом до приготовления еды) ложились на ее плечи.