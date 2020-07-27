Александр Лукашенко – аграриям Несвижского района: «Никто ничего не забирает. Вы ещё сами будете стремиться, чтобы продать»

Новости Беларуси. Для тех, кто в поле, денег никогда не жалели. Нужна техника – производим, покупаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 2020 году в помощь аграриям дополнительно несколько сотен комбайнов. Часть из них уже в полях, остальные приступят к работе к 1 августа. Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать» Меньше чем через неделю завершат уборку рапса и свободную технику направят на уборку других культур.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси:

Техническая возможность дает нам возможность убрать за 21 погожий день все зерновые колосовые. Возможность убирать по 4,5-5 % в день 106 гектаров и иметь намолот в день 384 тысячи тонн.