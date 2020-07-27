Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

Новости Беларуси. Гродненская область в 2020 году лидирует по урожайности – там в среднем убирают 51 центнер с гектара, а в хозяйствах Гродненского района и вовсе ставят рекорды – урожайность доходит до сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не удивительно, что первый в этом году комбайнер, который намолотил 3 000 тонн зерна, как раз из западного региона. Его награждали, по традиции, в поле. Золото полей – репортаж Галины Буро.

Сергей Кремко, председатель правления ПК имени В. И. Кремко:

Думаю, что за период этой уборки будет установлен им рекорд всего намолота, самый большой за всю историю хозяйства одного комбайнера.

Такая высокая оценка труда от руководителя сельхозпредприятия имени Кремко для комбайнера Андрея Росеника. В кабине его полевого лайнера вымпел с очередной победы – он первым в стране намолотил 3 000 тонн зерна. И, кстати, за эти выходные поставил новый рекорд в хозяйстве – отправил в закрома за день 360 тонн золота полей.

Такой труженик и сам на вес золота. Скромно принимает поздравления и скорее спешит вновь за руль – ежегодному лидеру жатвы в этом сезоне доверили новенький комбайн.

Андрей Росеник, комбайнер ПК имени В. И. Кремко:

Просто работаю спокойно, в спокойном режиме. У нас смотрят за потерями, настраивают комбайны, так что тут не поднажмешь. Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать. Руководитель поставил задачу 5 000. Постараемся, конечно. Урожайность позволяет, поля есть, будем работать.

Урожайность и правда в этом году плюсует в бункер. Только в хозяйстве имени Кремко озимых зерновых убирают 95 центнеров с гектара – такого здесь не припомнят за последние лет семь точно. Помогла погода и, конечно, люди. Решил их поддержать и депутатский корпус.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какие бы политические баталии мы не затевали, какие бы эпидемиологические войны не разражались над нашей землей, в любом случае первое и самое важное, что нужно, – это чтобы продолжала работать наша экономика, чтобы продолжало работать наше сельское хозяйство.

Тяжелый колос радует глаз и в соседнем районе, Щучинском.

Вот советы механизаторам. Открываем. Вот, убираем пшеницу: обороты барабана 650-800 оборотов в минуту, выставляем максимальные.

С умной техникой уборка качественнее. С 11 лет он помогал отцу механизатору, а сегодня и у самого за плечами 18 лет работы комбайнером. Валерий Батуро говорит: жатва – его любимый сезон.

Валерий Батуро, комбайнер ОАО «Василишки»:

Комбайны были готовы за неделю до уборки. Все ждали, ждали, ждали, а потом дали отмашку и мы пошли. Люблю, когда поверну голову – сыплется зерно в бункер горстями большими.

В сельхозпредприятии «Василишки» пройдено около 30 % площадей. Убирают рапс – эту культуру здесь называют стратегической, ведь и денежная, и полезная для животных. Параллельно – пшеницу и тритикале. Вот он – след в поле от 23 комбайнов.

Галина Буро, корреспондент:

Мастерство сложно измерить, но мы все же попробуем. Например, здесь срез стебля от земли всего 13 сантиметров.

Так низко жатку может опустить только комбайнер-профессионал. А ведь чем ниже срез, тем больше соломы сможет заготовить хозяйство для животных.

А еще важен чистый след, чтобы ни одно зернышко не оставить в поле. И это скорее вопрос уже к технике. Красный белорусский комбайн – бренд, известный в 30 странах. Собственное комбайностроение – большой плюс нашей страны. Машины дешевле зарубежных, обслуживание на месте, а технические характеристики на достойном уровне.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Это машины, которым уже 10 лет. Я только что беседовал с механизатором, он машиной доволен. Самое главное – это удовлетворить ожидания аграриев, потому что сегодня надо машины производительные, которые работают с высоким качеством.

Почти 7 000 гектаров зерновых предстоит убрать в «Василишках». Вместе с кукурузой здесь планируют намолотить не менее 50 тысяч тонн зерна – урожай называют небывалым.

Владимир Серехан, директор ОАО «Василишки»:

В целом я как руководитель урожаем доволен. У меня сейчас самая тревога, чтобы качественно и своевременно все убрать, без потерь. Чтобы мы могли уверенно сказать, что работали не зря.

А сразу за зерноуборочной техникой на поле выходит лущильник – это разработка щучинского завода для поверхностной обработки почвы, которая не имеет аналогов в СНГ. Сохраняет влагу, готовит землю под следующие посевы.