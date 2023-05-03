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Посевная в Беларуси: близится ли конец кампании?

03 мая 2023 10:46
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Новости Беларуси. В Беларуси посеяно 55 % всех яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всходы ждут уже с 1 миллиона 258 тысяч гектаров.  

Посевная в Беларуси: близится ли конец кампании?-1

Перед земледельцами поставлена задача завершить работы к 20 мая. Пока по объемам проделанного они опережают прошлогодние темпы. Лучше всех справляется с севом Гродненская область – там план выполнен на 73 %. А вот сев ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи, проса) и сахарной свеклы уже финиширует по всей стране.  

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

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