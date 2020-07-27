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Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания

27 июля 2020 17:33
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Новости Беларуси. Несвижский район давно преуспел в развитии мясомолочного животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-1

Но до недавнего времени здесь не было молокоперерабатывающего предприятия. Пять лет назад такое появилось в чистом поле. В проект инвестировали более 90 миллионов долларов и создали крупнейшее в СНГ производство детского питания.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-4

Здесь соблюдены максимально возможные степень пищевой безопасности и качество продукции (96 % которой, к слову, экспортируют).

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-7

Александр Караник, председатель совета директоров Несвижского завода детского питания:
Мы взяли на себя повышенные обязательства – создать завод по производству именно детского питания – поскольку это налагает дополнительные требования по качеству сырья и по качеству ингредиентов.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-10

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-12

Сегодня в структуре поставок молоко сорта экстра составляет более 80 %. Я рассчитываю, что к ноябрю-декабрю это будет 95 %. Это выгодно поставщикам, поскольку цена выше. И выгодно нам, поскольку позволяет обеспечить стабильно высокое качество продукции.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-15

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-17

Сегодня завод работает еще не в полную мощь, но уже через три года здесь планируют перерабатывать до 500 тонн местного молока. Производство максимально технологичное и роботизированное.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-20

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-22

На мысль о его создании, как позже рассказал директор, когда-то натолкнули именно слова Александра Лукашенко.

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Директор предприятия Александр Караник, кстати, старший брат нашего министра здравоохранения – это выяснилось во время экскурсии, которую провели для Президента.

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-25

Брат министра здравоохранения провёл экскурсию для Президента по заводу детского питания-27

Потому неудивительно, что помимо экономики говорили еще и о пандемии. Но больше все-таки о продукции, которая во многом полезна для здоровья. Здесь производят 50 ее видов высочайшего качества.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Караник # Фотофакт

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