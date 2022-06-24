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Александр Карелин: кто-то скажет, дорого для школьников целый поезд, а я скажу – это бесценно

24 июня 2022 16:37
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Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы.

Все это время в пути их сопровождает съемочная группа СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
«Поезд памяти». Насколько эта концепция насколько нужна сегодня детям?

Александр Карелин: кто-то скажет, дорого для школьников целый поезд, а я скажу – это бесценно-1

Александр Карелин, член Совета федерации России:
Я думаю, что она нужна всегда, не только сегодня. Сегодня мы столкнулись с определением, насколько это ценно. Кто-то скажет: дорого для школьников целый поезд или такое количество внимания. Кто-то скажет: не очень. А я скажу: это бесценно.

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# Год исторической памяти # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Карелин # Фотофакт

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