Александр Карелин: кто-то скажет, дорого для школьников целый поезд, а я скажу – это бесценно

Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы.

Александр Карелин, член Совета федерации России:

Я думаю, что она нужна всегда, не только сегодня. Сегодня мы столкнулись с определением, насколько это ценно. Кто-то скажет: дорого для школьников целый поезд или такое количество внимания. Кто-то скажет: не очень. А я скажу: это бесценно.

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