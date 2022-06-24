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Лискович о безопасности в «Поезде Памяти»: на каждом пункте пребывания работает бригада скорой и службы безопасности

24 июня 2022 16:40
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Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы.

Все это время в пути их сопровождает съемочная группа СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
На каждом шагу детей сопровождает команда медиков. Такая договоренность была изначально?

Лискович о безопасности в «Поезде Памяти»: на каждом пункте пребывания работает бригада скорой и службы безопасности-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в каждом пункте пребывания, кроме стационарной бригады, которая с нами весь период проекта будет присутствовать, в каждом остановочном пункте работает бригада скорой медицинской помощи. Работают службы безопасности, которые смотрят по внешнему контуру, чтобы все было в порядке. Праздник должен сохраниться на всем периоде проекта – от Бреста до Минска.

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# Год исторической памяти # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Лискович # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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