Лискович о безопасности в «Поезде Памяти»: на каждом пункте пребывания работает бригада скорой и службы безопасности

Новости Беларуси. Продолжается путешествие участников «Поезда Памяти». 24 июня 200 школьников из Беларуси и России прибыли в Витебск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы.

Все это время в пути их сопровождает съемочная группа СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

На каждом шагу детей сопровождает команда медиков. Такая договоренность была изначально?