Участники «Поезда Памяти» посетили медуниверситет в Витебске. Для ребят провели мастер-класс по оказанию первой помощи

В маршруте – университеты Северной столицы. В учебном центре Витебского медицинского университета для ребят провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А еще познакомились с базой одного из лучших медицинских вузов страны, где учатся студенты из России, Ближнего Востока и Европы.

Новости Беларуси. У участников «Поезда Памяти» продолжается знакомство с Витебском. После обеда – образовательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В распоряжении участников «Поезда Памяти» – медицинское оборудование, на котором работают профессиональные врачи. Учебный центр – своего рода полигон для отработки практических навыков будущих медиков. Среди участников есть те, кто давно мечтает о белом халате.

Александра Разночинцева, участница проекта «Поезд Памяти» (Улан-Удэ):

В будущем я бы очень хотела стать врачом и больше склоняюсь к кардиологии. Для меня любой опыт – знакомство с медициной, посещение медуниверситетов – очень важен, потому что это еще больше помогает окунуться в сферу медицины и познакомиться с будущей профессией.

Больше о путешествии 200 ребят из России и Беларуси в нашем вечернем эфире. Третий день – Витебск. Следите за путевым дневником «Поезда Памяти». Ребят по всему маршруту следования сопровождает съемочная группа СТВ.