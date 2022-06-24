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Участники «Поезда Памяти» посетили медуниверситет в Витебске. Для ребят провели мастер-класс по оказанию первой помощи

24 июня 2022 15:53
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Новости Беларуси. У участников «Поезда Памяти» продолжается знакомство с Витебском. После обеда – образовательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маршруте – университеты Северной столицы. В учебном центре Витебского медицинского университета для ребят провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. А еще познакомились с базой одного из лучших медицинских вузов страны, где учатся студенты из России, Ближнего Востока и Европы.

Участники «Поезда Памяти» посетили медуниверситет в Витебске. Для ребят провели мастер-класс по оказанию первой помощи-1

В распоряжении участников «Поезда Памяти» – медицинское оборудование, на котором работают профессиональные врачи. Учебный центр – своего рода полигон для отработки практических навыков будущих медиков. Среди участников есть те, кто давно мечтает о белом халате.

Участники «Поезда Памяти» посетили медуниверситет в Витебске. Для ребят провели мастер-класс по оказанию первой помощи-4

Александра Разночинцева, участница проекта «Поезд Памяти» (Улан-Удэ):
В будущем я бы очень хотела стать врачом и больше склоняюсь к кардиологии. Для меня любой опыт – знакомство с медициной, посещение медуниверситетов – очень важен, потому что это еще больше помогает окунуться в сферу медицины и познакомиться с будущей профессией.

Больше о путешествии 200 ребят из России и Беларуси в нашем вечернем эфире. Третий день – Витебск. Следите за путевым дневником «Поезда Памяти». Ребят по всему маршруту следования сопровождает съемочная группа СТВ.

Участники «Поезда Памяти» посетили медуниверситет в Витебске. Для ребят провели мастер-класс по оказанию первой помощи-7

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# Год исторической памяти # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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