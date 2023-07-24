«Александр Григорьевич договаривается с любыми сторонами!» Почему личность Лукашенко важна для ШОС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. В прошлом году Беларусь официально подала заявку на полноправное членство в ШОС. Буквально сразу же страны-участницы организации выступили за присоединение нашей страны. А во время саммита в Самарканде Беларусь получила единогласную поддержку в вопросе получения нового статуса в ШОС. Лукашенко: сотрудничество с ШОС – наше и политическое, и экономическое будущее. Читайте здесь.

С вектором развития Беларусь определилась очень давно. Наша страна участвовала в различных форматах ШОС, где затрагивались разные темы – от вопросов безопасности до торгово-экономических и других проблем с 2009 года. Правда, тогда официальный Минск не мог стать полноправным членом ШОС из-за устава организации, который ограничивает членство азиатским регионом. Однако все изменилось через пару лет. Беларусь стала первой европейской страной, которая получила статус наблюдателя при ШОС.

В первую очередь это говорит о заинтересованности самой организации в сотрудничестве с нашей страной. Поскольку Беларусь находится на основных транзитных путях из Восточной и Центральной Азии на Запад, это ставит на повестку дня вопросы борьбы с наркотрафиком, торговлей оружием, людьми, терроризмом и нелегальной миграции. А Беларусь таким образом сделала свой геополитический выбор на Восток с прицелом на плодотворное сотрудничество. Генсек ШОС: Беларусь в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС. Подробнее здесь.

О приоритетах нашей страны в ШОС Александр Лукашенко обстоятельно рассказал еще в сентябре прошлого года во время своего выступления на саммите организации. Лукашенко: с учетом стратегически важного географического положения Беларусь органично дополнит структуру ШОС

Но самое главное – координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике, что особенно актуально в наше неспокойное время. Кроме того, Беларусь в рамках ШОС могла бы стать переговорной площадкой с другими подобными организациями, прежде всего ОБСЕ, поскольку наша страна уже показала себя в этом направлении. Надежда Сасс, СТВ:

В такой структуре, как ШОС, где присутствуют евразийские гиганты, такой достаточно небольшой стране, как Республика Беларусь, достаточно сложно себя проявить. Тем не менее есть одно направление, за которое по плечу взяться именно Минску. Вовлечение в орбиту ШОС ряда критично настроенных по отношению к тому же Вашингтону стран Латинской Америки. И ни для кого не секрет, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко продолжительное время выстраивал дружеские отношения с такими странами, как Куба, Никарагуа, другими странами Латинской Америки социалистической ориентации. Как вы думаете, насколько белорусская дипломатия может или даже готова взяться за эту задачу?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Вопрос не хочется сильно оппонировать, но я вам скажу субъективно свою точку зрения. Во многом позиция, в том числе на внешнем контуре Республики Беларуси и внутри, по большому счету, определяется личностью Александра Григорьевича. Вот если мы ассоциируем Беларусь и Президента Александра Лукашенко, то да, действительно, он может сыграть вот таким, так сказать, переговорщиком: очень уважаемым, авторитетным. Это тот переговорщик, который сам прошел через вот эти все проблемные вопросы. Но если мы говорим о Беларуси, не надо забывать, что это небольшая страна. Поэтому надо, как говорится, одежку по себе мерить. Другое дело, а надо ли это в принципе? Вот вы уже задавали этот вопрос коллеге из КНР. Что такое БРИКС? Это поименование членов-учредителей этой организации. Если мы говорим о Шанхайской организации, то это дух. Дух Шанхайской организации, дух восточного менталитета. В том числе, я бы сказал, евразийского, восточно-евразийской части территории Евразии, к которой в том числе относится и Беларусь. Поэтому с точки зрения приглашения туда латиноамериканских стран или еще каких-то стран, это, наверное, другой формат, о котором говорил Александр Лукашенко. Это создание надорганизационной, но какой-то единой структуры. Или соглашение о координации, кооперации организации. Поэтому я тут даже не хочу рассматривать, можно или нельзя. Скорее всего, мне кажется, этот путь вряд ли поддержат учредители и нынешние участники шанхайской девятки. То есть мне кажется так. Но это субъективно личная точка зрения. Надежда Сасс:

Какая у вас позиция?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Я думаю, что роль Беларуси в привлечении латиноамериканских стран очень перспективна. И вообще этот вектор дипломатии чрезвычайно перспективен. Сейчас и условия для этого сложились. И сама личность Александра Григорьевича как раз, это очень значимый фактор. Потому что Александр Григорьевич, во-первых, великолепный переговорщик. Недавние события с «Вагнером» это показали. Причем в любых условиях, включая острые ситуации. Во-вторых, он стратег. Это человек, который стратегически просчитывает не только перспективы, но и все ходы вперед надолго. В-третьих, это человек, что очень важно, решительно настроенный. Вот на протяжении многих лет я наблюдаю выступления Александра Григорьевича на площадках международных организаций, и там очень заметен контраст. Если многие представители или участники этих международных организаций плывут по течению, то есть у них такая позиция неактивная совершенно, то Александр Григорьевич их периодически шокирует своими предложениями, и по глазам видно, что они, может быть, к этим же выводам и пришли бы через какое-то время, но это было бы не сегодня, не завтра и не послезавтра. А он ставит вопрос сейчас ребром. Мне представляется, что для самой организации вот такой фактор, такой участник очень нужен. Он ее активизирует.