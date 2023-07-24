«Турция руководствуется своими меркантильными интересами». Могут ли державы НАТО переориентироваться на ШОС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Георгий Васильевич, и не могу не спросить о том, что с присоединением того же Ирана контур основных евразийских держав замкнулся. И вот не хватает для полного комплекта, наверное, Турции. Анкара, несмотря на самобытный курс руководства, остается все-таки членом жесткого военного блока. А он не предусматривает участия в каких-либо иных структурах, созданных геополитическими соперниками. Но может ли ситуация измениться? Может ли сегодня держава из совершенно другого блока переориентироваться, изменить свои приоритеты и вот такой переход своего рода совершить?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:

Если мы говорим китайский цивилизационный путь, восточный, европейский, западный, американский, то Турция – это тоже своеобразная цивилизация, притом с вековыми историями. И с этой точки зрения даже новейшая история с зерновой сделкой, с хабом газовым показывает, что Турция и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган руководствуются чисто рыночным инструментом. Кто отдыхал в Турции и ходил на рынок, покупал, если ты там не торгуешься, тебя просто не воспринимают. Ты вообще какой-то недочеловек. Поэтому сегодня Турция руководствуется чисто своими меркантильными интересами. Если карта будет ложиться так, что это будет выгодно Турции с экономической точки зрения – чем черт не шутит. Но на данный момент как член НАТО, а мы видим сегодня этой позицией, членством в НАТО, Турция очень успешно торгуется с Соединенным Штатом Америки, с Брюсселем. Я думаю, что этот вопрос не в среднесрочной перспективе. Хотя мир настолько сегодня пошел вразнос, что через 2-3 года по результату той же спецоперации в Российской Федерации неизвестно, как сложится новый миропорядок. Надежда Сасс:

ВВП стран-участниц ШОС. Андрей Викторович, в завершение нашей программы хотела бы услышать ваш комментарий даже вот касаемо тех данных, которые мы имеем на данный момент.