«Турция руководствуется своими меркантильными интересами». Могут ли державы НАТО переориентироваться на ШОС?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Георгий Васильевич, и не могу не спросить о том, что с присоединением того же Ирана контур основных евразийских держав замкнулся. И вот не хватает для полного комплекта, наверное, Турции. Анкара, несмотря на самобытный курс руководства, остается все-таки членом жесткого военного блока. А он не предусматривает участия в каких-либо иных структурах, созданных геополитическими соперниками. Но может ли ситуация измениться? Может ли сегодня держава из совершенно другого блока переориентироваться, изменить свои приоритеты и вот такой переход своего рода совершить?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, профессор:
Если мы говорим китайский цивилизационный путь, восточный, европейский, западный, американский, то Турция – это тоже своеобразная цивилизация, притом с вековыми историями. И с этой точки зрения даже новейшая история с зерновой сделкой, с хабом газовым показывает, что Турция и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган руководствуются чисто рыночным инструментом. Кто отдыхал в Турции и ходил на рынок, покупал, если ты там не торгуешься, тебя просто не воспринимают. Ты вообще какой-то недочеловек. Поэтому сегодня Турция руководствуется чисто своими меркантильными интересами. Если карта будет ложиться так, что это будет выгодно Турции с экономической точки зрения – чем черт не шутит. Но на данный момент как член НАТО, а мы видим сегодня этой позицией, членством в НАТО, Турция очень успешно торгуется с Соединенным Штатом Америки, с Брюсселем. Я думаю, что этот вопрос не в среднесрочной перспективе. Хотя мир настолько сегодня пошел вразнос, что через 2-3 года по результату той же спецоперации в Российской Федерации неизвестно, как сложится новый миропорядок.
Надежда Сасс:
ВВП стран-участниц ШОС. Андрей Викторович, в завершение нашей программы хотела бы услышать ваш комментарий даже вот касаемо тех данных, которые мы имеем на данный момент.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:
Данные, конечно, впечатляющие. Здесь ключевым вопросом является то, как эти ресурсы организация может использовать в интересах стран и ее участников. Потому что само по себе ВВП мало что означает. Это некие потенциальные возможности. Соответственно, ШОС позволяет довольно большое количество из этих ресурсов действительно использовать. Для этого надо активизировать те механизмы, которые заложены в этой международной организации. Я полагаю, что Беларусь станет таким движком для активизации этих механизмов, значит, новой струей, которая может быть и не просто оживит ШОС, причем оживит настолько, что многоуважаемый президент Токаев, очень уважаемый мной, поменяет свое мнение на реализацию экономических проектов, но и придаст какой-то новый импульс, то есть перестроит их возможное мышление и деловой подход. И я уверен в том, что результаты как раз членства Беларуси мы увидим в самое ближайшее время.
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«Турция руководствуется своими меркантильными интересами». Могут ли державы НАТО переориентироваться на ШОС?
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