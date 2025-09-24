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Белорусы приняли участие в выставочных матчах НХЛ – результаты

24 сентября 2025 11:55
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В Национальной хоккейной лиге проходят выставочные матчи, участие в которых принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» с двумя соотечественниками в составе одержал верх над «Сиэтлом» – 4:1. Егор Шарангович стал автором заброшенной шайбы в первом периоде. Он сыграл на правом фланге третьего звена, провел на льду 16,5 минут и заработал показатель полезности «+1». Защитник Илья Соловьев получил 19 минут айс-тайма, нанес три броска и завершил поединок с нулем в графе полезности. 

«Чикаго» уступил «Детройту» – 2:3. Игрок обороны Артем Левшунов отметился результативной передачей. На площадке он провел без малого 21 минуту, заблокировал один бросок соперника, применил один силовой прием. 

«Филадельфия» Алексея Колосова проиграла «Монреалю» – 2:4. Наш вратарь отразил 12 бросков.

# Хоккей

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