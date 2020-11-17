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Владимир Кухарев: перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, разбрасывание металлических ежей – такие случаи есть

17 ноября 2020 17:30
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Новости Беларуси. В Минске необходимо навести порядок в максимально короткий срок – с таким посылом обратился Президент к руководству города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев: перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, разбрасывание металлических ежей – такие случаи есть-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, когда неизвестными лицами перекусываются провода (хотел бы обозначить, что там высокое напряжение – это может привести к летальному исходу). Но, тем не менее, такие случаи есть. Кроме того, мы выявляем по автопаркам, на выездах, разбрасывание металлических ежей, которые предназначены для прокалывания шин.

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Поэтому даны поручения всем соответствующим службам принимать самые серьезные меры по пресечению. Это серьезные статьи, вплоть до уголовных, будут применяться по отношению к виновным лицам.

# Акции протеста # общество # Владимир Кухарев # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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