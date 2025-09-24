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Что этой осенью в тренде у минчан? Пообщались со столичными модниками

24 сентября 2025 12:50
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Что этой осенью в тренде у минчан? Пообщались со столичными модниками -1

Захотелось надеть светлое платье, порадовать себя, вот я это и сделала. В общем, это прощание с летом. Эта сумка меня привлекла тем, что она из натуральных материалов, и мне с ней очень комфортно. Прикупила себе казаки, они классно будут сочетаться с юбкой. Я купила еще себе расклешенные джинсы.

Что этой осенью в тренде у минчан? Пообщались со столичными модниками -3

Топ, свободные джинсы либо удобные штаны, но не спортивные, а именно чтобы это было элегантно, но удобно. Люблю каблуки. Часто их обуваю. Вдохновляюсь и часто нахожу какие-то образы у стилистов. Есть тренды, а есть стиль. И тренды не всегда это про то, что подойдет всем. Это то, что идет мне. Индивидуальность подчеркивается.

Что этой осенью в тренде у минчан? Пообщались со столичными модниками -5

Конечно же, гетры длинные, кроссовки. Музыка вдохновляет. В идеале хочу приобрести себе зипку какую-нибудь. Зипка – это кофточка с молнией. Всегда найдется человек, которому понравится твой стиль, поэтому главное не заморачиваться, одеваться так, как тебе нравится.

Подробности в видео.

# Мода # Мода в Беларуси # Опрос # Опрос минчан

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