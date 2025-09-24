Что этой осенью в тренде у минчан? Пообщались со столичными модниками

Захотелось надеть светлое платье, порадовать себя, вот я это и сделала. В общем, это прощание с летом. Эта сумка меня привлекла тем, что она из натуральных материалов, и мне с ней очень комфортно. Прикупила себе казаки, они классно будут сочетаться с юбкой. Я купила еще себе расклешенные джинсы.

Топ, свободные джинсы либо удобные штаны, но не спортивные, а именно чтобы это было элегантно, но удобно. Люблю каблуки. Часто их обуваю. Вдохновляюсь и часто нахожу какие-то образы у стилистов. Есть тренды, а есть стиль. И тренды не всегда это про то, что подойдет всем. Это то, что идет мне. Индивидуальность подчеркивается.