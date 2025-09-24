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«Металлург» уступил «Шахтёру», а «Могилёв» обыграл «Локомотив» – ЧБ по хоккею

24 сентября 2025 11:58
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На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне состоялось четыре противостояния. 

В центральном поединке «Металлург» на домашнем льду уступил «Шахтеру». «Горняки» по разу огорчили своих оппонентов в первых двух периодах. В заключительной трети хозяева попытались исправить ситуацию и дважды поразили ворота солигорчан. На что те ответили точным броском Арсения Чухраева. Победа осталась за «Шахтером» – 3:2. «Могилев» одержал первую победу, обыграв оршанский «Локомотив». Самым результативным поединком дня оказался матч в Смоленске, там местный «Славутич» одолел «Авиатор» – 8:4.

# Хоккей Беларуси

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