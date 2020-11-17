Новости Беларуси. Радикализация, экстремизм, а теперь еще и терроризм. Очевидно, что мирные протесты остались в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот к чему призывают анархисты в Telegram-каналах. Разбиралась Ксения Худолей. Подробности в видеоматериале.

Ксения Худолей, корреспондент:

Если в этих кадрах вы заметили что-то мирное, безобидное и невероятное, то у меня для вас плохие новости. Если вчерашний обрыв, срывание электролиний общественного транспорта и Новая Боровая без воды для вас чудесные совпадения – поздравляю, вы в плену Telegram-заблуждения. И лучшее лекарство от этой «болезни промывания мозга» – сами чат-пилюли. Смотрите внимательно и думайте головой.

Ксения Худолей:

Это так, для начала лечения – самое простенькое из того, чем кишит интернет. Намеки, лозунги, риторика анархии давно перестали быть просто постами в соцсетях. Мирные дворики, солидарные домики и хитрый на выдумки красно-белый «Каскад» уже не стесняются грешить радикальными призывами.

Ксения Худолей:

Как быстро несогласный столичный двор в траурной ленте разделил Минск на свою и не свою территорию? Местных жителей, которые отказались от радикальных идей, быстро внесли во вражеский список.

Ксения Худолей:

Знаете, что самое страшное? Внутренний раскол, когда глотку перегрызать готовы и своим, и чужим. Здесь уже никакая мораль не поможет.

Ксения Худолей:

Это так о Координационном совете радикалы отзываются. Это они Прокопьева так со счетов списывают. А помните, какой любовью поливали? Теперь нет, теперь грязью. И тут же причина – плюшки делить не хочется. А какие плюшки? Да вот такие.

Ксения Худолей:

Денежный вопрос, товарищи, демонстрантов испортил (хотя было ли что портить, тоже большой вопрос). Террористические выходки против своего народа они теперь возвели в разряд профессии, даже зарплату обещают приличную. Откуда же ей взяться, той зарплате, спросите? Так сам народ побежит скидываться.

Ксения Худолей:

По биткойну с работяг, и отряд накормлен. Только это не точно, денежки-то манят и сборщиков. Так что никаких гарантий, тут вам не Нацбанк.

Ксения Худолей:

Есть и свои чат-заводилы, чтобы «лохотрон» для потенциальных судимых чуточку прикрыть. Они повкуснее вбрасывают, пожестче призывают и прекрасно отвлекают от осознания последствий.

Ксения Худолей:

Не екнуло? Сомневаюсь. Это они про ваших соседей, родных и друзей. А если хорошо заплатят или хотя бы пообещают миллионы-миллиарды, то и про вас. Это уже не информационная война, это угрозы, терроризм и криминал. И попытка опять называться большинством.

Ксения Худолей:

Это – реальные опросы самих Telegram-воинов.

Ксения Худолей:

Большинство на вахту памяти почему-то не идет: все не в городе или не в стране вовсе.