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Дмитрий Беляков: я отношусь к той когорте людей, которые настаивают, чтобы вынести вопрос о запрете БЧБ-символики

17 ноября 2020 16:56
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Новости Беларуси. Движение «Антивандал» – это люди абсолютно доброй воли. Такое мнение в программе Новости «24 часа» высказал лидер движения «Инфоспецназ» Дмитрий Беляков.

Дмитрий Беляков: я отношусь к той когорте людей, которые настаивают, чтобы вынести вопрос о запрете БЧБ-символики-1

Дмитрий Беляков, лидер движения «Инфоспецназ»:
Что касается БЧБ-символики, именно флага, который с двух сторон бело-красно-белый, то я отношусь к нему крайне негативно. Я отношусь к той когорте людей, которые настаивают, будут требовать, пишут свои предложения о том, чтобы вынести вопрос о запрете данной символики. Чтобы прошло какое-то общественное серьезное обсуждение, и данная символика, которая запятнана кровью погибших белорусов, замученных зверски белорусов в годы Великой Отечественной войны – у меня свое есть к этому отношение родовое негативное, пострадали мои родные от полицаев достаточно сильно, не буду об этом сейчас говорить.

Движение «Антивандал» имеет много направлений в городе Минске. И это люди абсолютно доброй воли, которые просто не могут снести, что вот такая вот, можно сказать нацистская, символика, появляется на улицах городов, города-героя Минска, в Бресте, Гродно, других городах. Это люди, которые просто решили сами объединиться.

# Акции протеста # общество # Дмитрий Беляков # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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