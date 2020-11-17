Александр Лукашенко: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?

Новости Беларуси. Во время совещания 17 ноября Александр Лукашенко затронул несколько актуальных и злободневных тем. В частности, шла речь о наведении порядка в стране и особенно в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нельзя допустить дальнейших провокаций и порождения конфликтов, ведь первая и важная функция власти – защитить людей. Впрочем, все происходящие сейчас у нас события имеют корни гораздо глубже. Потому сегодня Александр Лукашенко еще раз напомнил, кто и к чему именно стремится, создавая в Минске очаги напряжения.

Виктория Ходосок, корреспондент: Эту историю однозначно «перекрутили» одиозные Telegram-каналы. Речь о стихийном мемориале памяти погибшего в одном из минских дворов Романа Бондаренко. Многочисленные цветы, лампады и фотографии – в какой-то момент эта площадка в центре Минска стала напоминать место на кладбище. Потому решили аккуратно перевезти все атрибуты на Северное кладбище, где и принято скорбеть об усопших.

Павел Барковский, заместитель директора ЖКХ № 1 Фрунзенского района г. Минска: Это не выбрасывается, совместно службы района организовывают этот вывоз. Если что-то такое, то те же цветы, лампадки – совместно с «Ремавтодором» и «Зеленстроем» и будем кооперироваться – вывозить на Северное кладбище. Вторые ворота. Место мемориала организовано там.

Виктория Ходосок: Безусловно, эту трагедию переживает каждый неравнодушный белорус. Соболезнование родным погибшего парня выразил и глава государства. Но перенос мемориала оказался не на руку тем, у кого интерес исключительно подогревать протестную борьбу в стране. Чем, собственно, и занялись «особо талантливые» авторы материалов. Но у Президента позиция четкая – порядок будет наведен.

Виктория Ходосок: Сначала эти талантливые спекулировали на факте смерти молодого человека, а после якобы занялись памятью. «В Минске коммунальщики и несколько силовиков разрушают стихийный мемориал», «Из мемориала делают мусорку», «Каратели начали наступать на площадь Перемен. Будут громить мемориал», – это лишь часть цитат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбища и мемориалы – это психологическое воздействие на население. Люди это видят: «Ах, ох, кладбище», – и так далее.

Но, что самое опасное, начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы, уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинаются потасовки, драки, и как результат – то, что произошло на одной из площадок спортивных. Спортивная площадка, которая – диктатор – это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище.

Основная цель – чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа (да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие) – чтобы это превратить в место начала гражданской войны.