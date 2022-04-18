Александр Барсуков: «Украина не засеется, потом это зерно будет на вес золота, просто сейчас они это не чувствуют»

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
С точки зрения экономики, возрождение такой территории, такого экономического региона, тем более это одни из самых плодородных земель Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Вложения окупаются?
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Сейчас не окупается, а потом это все окупится. Россия, Беларусь, Украина – это почти 40 % зерна. У нас в республике Президент дает команду, чтобы каждый кусочек был засеян. Украина не засеется, потом это зерно будет на вес золота, просто сейчас они это не чувствуют. Нам экономическое эмбарго, начинают по отношению к нам неправильно действовать. Хотя это руководство, а люди, конечно, не поддержат. Но лето наступит, а осень, когда отопительный сезон начнется, урожай соберут, то это все прочувствуется. Будет все совершенно по-другому.
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