Александр Барсуков: «Украина не засеется, потом это зерно будет на вес золота, просто сейчас они это не чувствуют»

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

С точки зрения экономики, возрождение такой территории, такого экономического региона, тем более это одни из самых плодородных земель Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Вложения окупаются?