Какой соцпакет предлагают молодым специалистам на «МАЗ-Купава»? Рассказываем

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Основной двигатель предприятия – это, конечно, люди и их идеи. Каждый сотрудник, от конструктора до сборщика, вносит свой вклад в общий процесс. Сегодня на заводе трудятся около 350 мастеров своего дела.

Руководство предприятия делает ставку на молодежь. Ежегодно около 40 молодых людей приходят на практику, и самые способные из них остаются работать в компании. Чтобы удержать молодые кадры, здесь разработана целая система поддержки.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

Мы даем подъемные денежки сразу, кроме того, что положено по закону. Точно так же мы устанавливаем персональную добавку на первый год, чтобы люди видели, что мы о них заботимся, переживаем, а уже по результатам первого года они проходят аттестацию.

Молодой специалист Виктор Шарапов трудится уже третий год. Работа в качестве электромонтажника ему нравится, и он твердо настроен работать дальше. Виктор уже успел установить личный рекорд – выполнил четыре изделия за одну смену, при том, что эта цифра в два раза меньше.

Виктор Шарапов, электромонтажник ООО «МАЗ-Купава»:

Правило электрика – не лезь куда попало. Хороший, слаженный коллектив. Идешь на работу с настроением. Поэтому коллектив – это, наверное, самое главное. Для работника со стажем доступны преференции в виде ностальгической цепочки. Вспомнить, сравнить и восхититься.

Александр Клюев, слесарь МСР ООО «МАЗ-Купава» (работает с 2001 г.):

Бывает, идешь по улице, видишь, скорая проезжает, и говоришь: это мы собирали! Вон, смотри, видишь, наклейка «Купава». Дочка говорит: да, папа, «Купава» – это ты делал? Я говорю: да, доченька, это мои машинки.

Конечно, «МАЗ-Купава» не играет роль первой скрипки в оркестре белорусской экономики, но именно здесь задаются мажорные ноты, которые уже стали шедевром машиностроительной симфонии. Быть может, это аллегория, но кому, как не руководителю, знать, куда и с кем двигаться дальше? Это и есть частица большого процесса. Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ.