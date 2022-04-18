В Гродненской области следят за посевной с дронов. Какие нарушения уже выявили?

Новости Беларуси. Когда продовольственная безопасность страны на особом контроле – с земли и даже с воздуха. Правоохранители ведут мониторинг посевной кампании – задача поставлена Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выезжают в рейды с сотрудниками ОБЭП, ГАИ и специалистами гостехосмотра. Ко всему удобные помощники – квадрокоптеры. Они помогают оценить скрытые правонарушения еще до личного визита в хозяйство. В милицейский рейд отправилась и наш корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Контроль за посевной с земли и даже с воздуха. Ведь объехать все поля в округе за день практически нереально, потому милиции приходит на помощь всевидящий помощник. Квадрокоптер долетит даже туда, куда не так-то просто дойти или доехать. Отдаленные поля как на ладони, да и сверху порой виднее. Не зря милиционеры говорят: для них дрон – средство скрытого контроля.

Павел Куровский, старший оперуполномоченный ОБЭП Щучинского РОВД:

Еще до приезда в само хозяйство мы можем увидеть, что творится на механическом дворе.

От слов к делу. Вот мехдвор одного из сельхозпредприятий Щучинского района. Дрон, не привлекая внимания, облетает территорию. Опытный глаз сотрудника милиции на экране сразу замечает слабые места на заправочной станции мехдвора. Рейдовая группа выезжает на место.

Вот, вроде сетка есть, забор есть, вот там есть, там есть, а тут нет. Ограждение сломано, от ночного фонаря не осталось даже лампочки, а рядом лес. Похоже, здесь созданы идеальные условия для хищения топлива. Да и работников на мехдворе подозрительно мало. Оказалось, некоторые от милиции спрятались в здании. Причина, к сожалению, не нова.

Миллиграмм на литр – 0,30. Это 0,6 промилле. Сварщик с алкогольным амбре пытается оправдаться.

– Праздновал вчера. Осталось, и все.

– И часто вы на работу так приходите?

– Нечасто. Праздник был вчера. Но, похоже, милиционеров такие аргументы не убедили. Цифры промилле нашли отражение в акте освидетельствования. Все же работать со сварочным оборудованием в нетрезвом состоянии опасно. Тем более садиться за руль. Потому на алкотестере проверяют всех водителей, да и грузовые отделения в машинах не останутся без внимания.

– Позвонили, передали?

– Ну.

– А бирки есть на них?

– Товарищ капитан, ну ей-богу. Водитель из местного сельхозпредприятия перевозил премиксы – это специальные добавки из витаминов и микроэлементов в корма животных. Говорил – купил. Просил отпустить, потому что спешит. Оказалось, история имеет криминальный след. Около 400 килограммов премиксов на сумму свыше 1 600 рублей были похищены из хозяйства. Теперь в отношении заведующей складом возбуждено уголовное дело, идет проверка.

Александр Ребо, начальник Щучинского РОВД:

Задача – не выявить больше правонарушений, наказать. Задача – в первую очередь объяснить людям, что это каждого обязанность – обеспечить продуктовую безопасность. Даже, возможно, в некотором роде это выше, чем общественная безопасность. И хорошо, когда самое большое правонарушение – это лишь не надетая спецодежда. Например, в Василишках весенний сев уже завершен. Готовят кормоуборочную технику. В милиции знают, что хозяйство хорошее, но даже здесь проводят мониторинг. Да и руководство сельхозпредприятия заинтересовано.

Антон Бурнос, директор сельхозпредприятия «Василишки»:

Работа милиции нас ни капли не смущает. Мы довольны, иногда посмотреть со стороны тоже надо. В основном, хозяйство очень сильно уделяет внимание контрольно-пропускному режиму, режиму работы с алкотестом.