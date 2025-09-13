«МАЗ-Купава» продаёт готовый бизнес – заместитель генерального директора
Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
Спустя 35 лет «МАЗ-Купава» впечатляет не только ассортиментом выпускаемых продуктов, но и подходами руководства к работе предприятия. Залог успеха – мобильность и автономность. Эта концепция предлагает потенциальным клиентам попробовать расширить границы поставленных задач. Пробуют, показывают и обосновывают, поэтому это имеет право на жизнь. И только после этого запускают проект в производство.
На «МАЗ-Купава» создали большой передвижной комплекс по заготовке донорской крови – показываем, что внутри.
Владимир Ананьев, заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава»:
Для того чтобы быть востребованным на рынке, надо постоянно удивлять клиентов. Для этого у нас с 2016 года разрабатывается ряд достаточно интересных концепций. Моя самая любимая – это защита от дурака, то есть это вопрос качества. Одно из направлений – это продажа готового бизнеса. Современному клиенту мало продать то, что может сделать производство. Ему надо продать то, что клиент сам и хочет получить. По-другому на рынке никак отношений не выстроить.
Также у нас есть программа «Светофор», есть программа «Честная гарантия». В совокупности все это показывает, что поэтапные направления, системные направления дают результат, и этот результат виден.
«МАЗ-Купава» продают, по сути, готовый бизнес, что подразумевает абсолютно любые хотелки клиента, воплощенные в готовые изделия. И главное – ни от кого не зависят. Полный цикл производства.
*На правах рекламы.