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Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ

13 сентября 2025 08:59
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Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-2

«МАЗ-Купава» – это небольшое предприятие, которое вместило в себя всю современную историю развития белорусского машиностроения. И это движение было с разными скоростями. Приходилось объезжать барьеры. В канун пандемии достигли золотого сечения. Треть продукции – на внутреннем рынке, треть – на российском, треть поставок – на европейском.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-4

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:
Как всегда говорил Президент, вот так мы и должны были работать. Мы очень радовались этому, потому что всегда где-то мы были белорусско-ориентированы, а на рынке, особенно дальних стран, было сложнее. Но мы сделали это – и грянули санкции. 

Постепенно мы начали понимать, что жить-то все равно надо, и начали двигаться дальше. На сегодня мы достигли паритета в выпуске продукции 50 на 50.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-6

Объем экспорта неуклонно растет. Основным потребителем остается Россия. Особенно востребованы изотермические и рефрижераторные полуприцепы, торговые прицепы и автомобили фургона «Купава». Около 98 % продукции реализуются в Российскую Федерацию через дилерскую сеть завода.

«МАЗ-Купава» продает готовый бизнес – заместитель генерального директора.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-8

Я верен «Купаве», потому что это качество, за которое не стыдно, в отличие, не прискорбно сказать, про Россию. У нас это хромает иногда на местах. У вас это под контролем, и это хорошо. 

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-10

Западные санкции лишь усилили сотрудничество на просторах СНГ. Экономика Содружества не рухнула, а наоборот – сделала скачок вперед. Конкурировать помогает высокое качество. Коррозийная стойкость, большая грузоподъемность, надежность в использовании.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-12

Девять предприятий Беларуси стали лауреатами и призерами премии СНГ, среди которых и «МАЗ-Купава». Престижная награда повышает статус и улучшает имидж предприятия.

Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ-14

Виталий Якубов:
Белорусское качество известно на просторах всего СНГ. Данный конкурс является подтверждением того, что мы действительно делаем качественную продукцию. То, что мы нарастим объемы, мы в это верим, надеемся. Думаю, что так и будет. Хотя сегодня мы больше половины продукции поставляем на экспорт. 

*На правах рекламы.

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