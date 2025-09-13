Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

«МАЗ-Купава» – это небольшое предприятие, которое вместило в себя всю современную историю развития белорусского машиностроения. И это движение было с разными скоростями. Приходилось объезжать барьеры. В канун пандемии достигли золотого сечения. Треть продукции – на внутреннем рынке, треть – на российском, треть поставок – на европейском.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

Как всегда говорил Президент, вот так мы и должны были работать. Мы очень радовались этому, потому что всегда где-то мы были белорусско-ориентированы, а на рынке, особенно дальних стран, было сложнее. Но мы сделали это – и грянули санкции.

Постепенно мы начали понимать, что жить-то все равно надо, и начали двигаться дальше. На сегодня мы достигли паритета в выпуске продукции 50 на 50.