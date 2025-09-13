Генеральный директор «МАЗ-Купава»: белорусское качество известно на просторах всего СНГ
Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
«МАЗ-Купава» – это небольшое предприятие, которое вместило в себя всю современную историю развития белорусского машиностроения. И это движение было с разными скоростями. Приходилось объезжать барьеры. В канун пандемии достигли золотого сечения. Треть продукции – на внутреннем рынке, треть – на российском, треть поставок – на европейском.
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:
Как всегда говорил Президент, вот так мы и должны были работать. Мы очень радовались этому, потому что всегда где-то мы были белорусско-ориентированы, а на рынке, особенно дальних стран, было сложнее. Но мы сделали это – и грянули санкции.
Постепенно мы начали понимать, что жить-то все равно надо, и начали двигаться дальше. На сегодня мы достигли паритета в выпуске продукции 50 на 50.
Объем экспорта неуклонно растет. Основным потребителем остается Россия. Особенно востребованы изотермические и рефрижераторные полуприцепы, торговые прицепы и автомобили фургона «Купава». Около 98 % продукции реализуются в Российскую Федерацию через дилерскую сеть завода.
«МАЗ-Купава» продает готовый бизнес – заместитель генерального директора.
Я верен «Купаве», потому что это качество, за которое не стыдно, в отличие, не прискорбно сказать, про Россию. У нас это хромает иногда на местах. У вас это под контролем, и это хорошо.
Западные санкции лишь усилили сотрудничество на просторах СНГ. Экономика Содружества не рухнула, а наоборот – сделала скачок вперед. Конкурировать помогает высокое качество. Коррозийная стойкость, большая грузоподъемность, надежность в использовании.
Девять предприятий Беларуси стали лауреатами и призерами премии СНГ, среди которых и «МАЗ-Купава». Престижная награда повышает статус и улучшает имидж предприятия.
Виталий Якубов:
Белорусское качество известно на просторах всего СНГ. Данный конкурс является подтверждением того, что мы действительно делаем качественную продукцию. То, что мы нарастим объемы, мы в это верим, надеемся. Думаю, что так и будет. Хотя сегодня мы больше половины продукции поставляем на экспорт.
*На правах рекламы.