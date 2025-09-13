Обладательницей титула «Мисс Беларусь – 2025» стала Алёна Кучерук

12 сентября поздно вечером стало известна победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь». Обладательницей титула стала 18-летняя Алена Кучерук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри сделали непростой выбор. Ведь каждая из девушек по-своему обаятельна и харизматична. Всего из более чем 500 заявок были выбраны лучшие из лучших. В итоге на главную сцену вышли 24 финалистки из разных регионов страны, которые боролись за титул, корону, автомобиль и другие призы. Во Дворце спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, был и глава государства. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Добавим, звание самой красивой девушки страны нынешняя победительница будет с гордостью носить ближайшие два года. «Мисс Беларусь – 2025» Алена Кучерук родилась в Донецке, выросла в Беларуси и стала первой красавицей страны.

Алена Кучерук, «Мисс Беларусь – 2025»:

Честно говоря, мои первые эмоции – это слезы, слезы радости. Потому что мне просто не верится, что сейчас я стою на сцене с короной, с цветами. Алена учится в Новополоцком государственном музыкальном колледже. Совсем скоро получит профессию дирижера академического хора. Первой вице-мисс Беларусь стала Алия Короткая. Второй вице-мисс – Татьяна Марчук. По окончании церемонии награждения на сцену вынесли корзину цветов от главы государства.