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Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию

13 сентября 2025 09:08
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Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Могилеву на СТВ! 

Визитная карточка города – Могилевский областной драматический театр!

Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию-2

В 1886 году по проекту губернского архитектора Камбурова началось строительство театра, мечты о котором витали в городе. Губернатор Александр Дембовицкий завещал беречь это здание, «как всякий добрый хозяин бережет свою столь красивую и ценную собственность».

Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию-4

Искусство живет здесь с 1888 года! В первые годы здесь выступали антрепризы и знаменитые артисты. А первую постоянную труппу создал Владимир Кумельский, представитель знаменитой мхатовской школы.

Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию-6

У главного входа гостей встречает «Дама с собачкой», переносящая в атмосферу XIX века.

Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию-8

Кстати, по рассказу Антона Чехова, порода той самой собачки – померанский шпиц.

Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию-10

Драматический театр Могилева работал даже в годы Великой Отечественной войны.

На протяжении более века театр радует зрителей своими яркими и незабываемыми постановками. Именно здесь с 2006 года в театре проходит один из самых масштабных театральных форумов «M.art-контакт», где за победу соревнуются театры из разных стран!

Шепот слышен во всем зале. Эта тайна могилевского театра поражает зрителей.

# Туризм # Достопримечательности Беларуси # История

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