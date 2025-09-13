Этих фактов о Могилёвском драмтеатре вы могли не знать! Присоединяйтесь к виртуальному путешествию

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Могилеву на СТВ! Визитная карточка города – Могилевский областной драматический театр!

В 1886 году по проекту губернского архитектора Камбурова началось строительство театра, мечты о котором витали в городе. Губернатор Александр Дембовицкий завещал беречь это здание, «как всякий добрый хозяин бережет свою столь красивую и ценную собственность».

Искусство живет здесь с 1888 года! В первые годы здесь выступали антрепризы и знаменитые артисты. А первую постоянную труппу создал Владимир Кумельский, представитель знаменитой мхатовской школы.

У главного входа гостей встречает «Дама с собачкой», переносящая в атмосферу XIX века.

Кстати, по рассказу Антона Чехова, порода той самой собачки – померанский шпиц.