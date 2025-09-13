С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос
Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
Мы решили провести опрос у обычных прохожих, чем у них ассоциируется слово «Купава».
У меня с Купальем что-то ассоциируется.
Цветочек, желтенький, лето.
«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава».
– Ассоциируется с какой-нибудь богиней, а также водным цветком.
– Речка белорусская, большая, отблески солнца от реки.
В русской мифологии Купава – богиня лета и плодородия, богиня любви и брака. Купава – река в России, протекает в Волгоградской области. Купава – некрупные лесные или болотные цветы. А еще Купава – это Купалье.
Это же наш родной «МАЗ-Купава».
Это же фургоны, по-моему, для перевозки. Во ребята!
*На правах рекламы.