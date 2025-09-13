С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Мы решили провести опрос у обычных прохожих, чем у них ассоциируется слово «Купава».