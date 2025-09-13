Прямой эфир

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос

13 сентября 2025 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Мы решили провести опрос у обычных прохожих, чем у них ассоциируется слово «Купава».

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос-2

У меня с Купальем что-то ассоциируется. 

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос-4

Цветочек, желтенький, лето. 

«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава».

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос-6

– Ассоциируется с какой-нибудь богиней, а также водным цветком. 
– Речка белорусская, большая, отблески солнца от реки.

В русской мифологии Купава – богиня лета и плодородия, богиня любви и брака. Купава – река в России, протекает в Волгоградской области. Купава – некрупные лесные или болотные цветы. А еще Купава – это Купалье.

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос-8

Это же наш родной «МАЗ-Купава». 

С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос-10

Это же фургоны, по-моему, для перевозки. Во ребята!

*На правах рекламы.

# Опрос # Предприятия Беларуси # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?
13 сентября 2025 08:48

«Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?

«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава»
13 сентября 2025 08:43

«Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава»

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие
13 сентября 2025 08:41

Самая большая детская организация страны! БРПО празднует 35-летие