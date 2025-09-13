На «МАЗ-Купава» создали большой передвижной комплекс по заготовке донорской крови – показываем, что внутри

Нужно ли говорить, что в структуре хозяйства Беларуси машиностроение занимает центральное место? Главными факторами развития отрасли в республике выступают выгодная экономика, географическое положение и наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Продукцию «МАЗ-Купава» мы видим каждый день и воспринимаем как данность. Это и изотермы, и автомобили-хлебовозки, и торговые прицепы, и машины скорой помощи, которые постоянно совершенствуются. Любой серийный продукт через полгода модернизируется, а еще через год меняется его поколение. С чем у белорусов ассоциируется слово «Купава»? Провели опрос.

Казалось бы, совсем недавно появились скорые на базе МАЗ. И вот уже мы наблюдаем их второе поколение, которое легко отличить визуально. На машинах первого поколения мигалка стоит сверху, но не спереди. Как оказалось, при таком расположении водитель скорой не может без применения звукового сигнала оповестить водителя впереди стоящего автомобиля. Он ее попросту не видит. Поэтому мигалку сместили вперед и разместили ниже. Благодаря этому также снизилась общая высота автомобиля. Выяснилось, автомобили первого поколения из-за своих габаритов могли заехать в приемное отделение не всех больниц.

Александр Васьковец, заведующий подстанцией 5 УО «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Система подачи медицинских газов и выхода для медицинского оборудования расположены таким образом, что позволяют одновременно подключать все находящееся на оснащении службы скорой медицинской помощи оборудование. Салон выполнен таким образом, что в нем одновременно три медицинских работника могут оказывать скорую помощь, не мешая при этом друг другу.

В сутки с нуля «МАЗ-Купава» выпускает три автомобиля скорой помощи. Такого темпа можно придерживаться только в том случае, когда все процессы типовые и технологичные. «Лимон» и «Апельсин» – показываем «фруктовую» линейку торговых прицепов от «МАЗ-Купава».

«Купава может все и немножко больше» – это девиз, который применим ко всем сегментам выпускаемой продукции. Никакой работы на склад. И «Купава» умеет удивлять. Здесь выпускают уникальные продукты, при создании которых требуются серьезные компетенции. Например, передвижной комплекс по заготовке донорской крови. На его создание ушло полгода. Состоит он из автомобиля-фургона и прицепа. Все отечественного производства.

Внутри – операционная комната, рассчитанная на три донорские кресла, кабинеты для приема и регистрации, комната ожидания, гардероб и санчасть. Комплекс оснащен автономным электропитанием, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и кондиционированием.

Ирина Захарова, старшая медсестра выездной бригады РНПЦ трунсфузиологии и медицинских биотехнологий:

Для нас мобильный комплекс готовился. Мы рады, потому что упростит нашу работу. У нас весь материал, с которым мы работаем, будет храниться прямо на месте. Сотрудников у нас будет человек 10-12, в зависимости от количества доноров. До этого мы работали на местах, то есть каждая организация или какое-то предприятие нам предоставляло место. «Завод был единственным в СНГ» – когда и как начали создавать туристические прицепы в Беларуси?

Федор Карпенко, директор РНПЦ трунсфузиологии и медицинских биотехнологий:

60-70 % всех донаций цельной крови, при которых заготавливаются потом эритроциты, для оказания неотложной помощи осуществляется на выезде. Потребность в таких комплексах действительно была. Около 200 тысяч в год мы делаем донаций. Более 400 объектов выездов.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ-Купава»:

Мы разработали полностью конструкторскую документацию, полностью наши конструкторы, наши технологи технологию изготовления сделали и, взяв базовое шасси производства Минского автомобильного завода, создали данный продукт.

Имиджевый проект «Купавы» – комплектация самого заметного ее продукта – автомобиля скорой медицинской помощи на базе фургона МАЗ. Большое прибыли не принесет – социально ориентирован. Деньги здесь зарабатывают на внешних рынках, несмотря на конкуренцию. Все-таки все зависит от команды. Когда есть компетенции, будут и перспективы, и машины с деньгами.

– Михаил, что проектируешь?

– Проектируем машину для перевозки денег.

Одна из последних разработок – инкассаторский бронированный автомобиль. На выставке «Индустрия безопасности» уже заключили первые контракты.