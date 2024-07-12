Активация культурного диалога. Дни Союзного государства на «Славянском базаре» – чем удивят в 2024-м?

Здесь поют с душой и уважают разные культуры. «Славянский базар» стал праздником традиционных ценностей и гремит на всю планету, как бы кто-то ни пытался приуменьшить его значимость. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в церемонии открытия фестиваля. Сегодня, 12 июля, масштабный фест принимает День культур стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. В Витебске находится и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он отметил, что Беларусь практически сразу после вхождения в семью ШОС показала, какое огромное значение придает сотрудничеству в рамках Организации.

Такие проекты, как «Славянский базар» способствуют росту доверия между странами, создавая платформу для культурного обмена и взаимного обогащения. Сегодня на площадке культурного форума открылись и Дни Союзного государства. В 2024 году под их эгидой пройдут три насыщенных дня. Каждый будет посвящен своей уникальной теме. Подробности у Алеси Ивановой.

За 33 года проведения «Славянского базара» фестиваль не сменил ни локацию, ни ценностные ориентиры. Благодаря поддержке главы государства в эти дни в Витебске на главной мультикультурной площадке страны пишется история современного искусства. География «Славянского базара» растет из года в год. Уже давно базар в Витебске объединяет не только славянские народы, но и культуру дальнего зарубежья. Мы не строим, а разрушаем барьеры, предпочитая созидание. Лукашенко: «Славянский базар» давно вышел за географические рамки славянского братства.

После вступления Беларуси в ШОС «Славянский базар в Витебске» стал первой международной площадкой на территории нашего государства с участием стран – участниц объединения. С самого утра в город прибыли представители «золотой десятки». Это министры, послы, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, который отметил что Беларусь уже через неделю после вхождения в Организацию показала, какое огромное значение придает сотрудничеству в рамках ШОС. Созданная как экономическое и гуманитарное объединение, Шанхайская организация сотрудничества сегодня играет все большую роль в обеспечении национальной и международной безопасности. Тем не менее активизация культурного диалога – одно из приоритетных направлений стратегического развития ШОС. Маркевич: вступление Беларуси в ШОС стало подтверждением ее высокого авторитета в мире. Подробности.

Беларуси действительно есть что показать. Культурный потенциал нашей страны из года в год только растет, это подтверждает востребованность наших артистов и мастеров во всем мире. Познакомиться с белорусскими обычаями и традициями сегодня смогли и участники Шанхайской организации сотрудничества. В Витебске торжественно открыли день национальных культур стран – участниц ШОС. Пройти по коридору дружбы, завязать ленточку на дереве желаний и отведать каравай– так Витебск встретил дорогих гостей. Погрузили в колорит нашей культуры зарубежных дипломатов народные костюмы и белорусские мотивы.

Алеся Иванова, корреспондент:

В День национальных культур стран ШОС на площади Победы в Витебске развернулся один большой павильон. Свои традиции и достижения здесь представляют народы 10-и государств, входящих в состав объединения. Каждая экспозиция абсолютно уникальна и погружает посетителей в колорит своей страны. Например, белорусы удивляют народными ремеслами, а представители Китая привезли настоящую чайную церемонию.

Ху Юньбо, второй секретарь посольства КНР в Беларуси:

Здесь очень хорошее место, атмосфера и даже окружающая среда очень чистая. И люди очень добрые и дружественные.

Сагын Дадиева, участница творческой делегации (Кыргызстан):

Очень красиво. Вообще, Беларусь мы так не представляли. Очень чистый и такой хороший город, нам понравилось.

К слову, сегодня на «Славянском базаре» торжественно открылись Дни Союзного государства. Уже по традиции с патриотического момента: к Вечному огню у мемориала советским воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам возложили цветы. Далее – обсуждение двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление культурных и духовных основ. Именно такие проекты, как «Славянский базар» и способствуют росту доверия между нашими странами, создавая платформу для культурного обмена и взаимного обогащения.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Что еще нужно нам, как не исполнять поручение президентов в поддержку их позиции на сплочение? И даже в самом высоком смысле слова, единения наших усилий с учетом и вызовов, и угроз, с учетом порыва наших сердец, что особо чувствуется, когда мы видим, сколько эмоций люди проявляют, приехав в Витебск в 33 раз. Прочувствовать эту атмосферу огромного славянского праздника. Есть гости и из Африки, и из других континентов.

Впервые союз братских народов Беларуси и России стал соавтором программы фестиваля в 2003 году. С тех пор эта значимая часть «Славянского базара» неизменно демонстрирует единство государств. В 2024 году под их эгидой пройдут три насыщенных дня. Каждый будет посвящен своей уникальной теме.